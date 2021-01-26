Elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

26.01.2021 14:30 | Son Güncelleme: 26.01.2021 14:35
Elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

ESKİŞEHİR'de evinin banyosunda elektrik akımına kapılan Nurgül M. (28) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

ESKİŞEHİR'de evinin banyosunda elektrik akımına kapılan Nurgül M. (28) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Tepebaşı ilçesine bağlı Şirintepe Mahallesi Atasoy Sokak'taki bir evde oturan Nurgül M., banyoda elektrik akımına kapıldı. Yakınlarının ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi evde yapılan genç kadın ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince evde inceleme yapılırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Engin Altay Enis Berberoğlu Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seçil Gür Ceyda Düvenci Oktay Kaynarca Serenay Sarıkaya
Spor Mesut Özil Erol Bulut Caner Erkin Ali Şansalan Abdullah Avcı
Tüm Haberler Türk İtfaiye Hisarcık Kayserispor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.1.2021 14:36:50. #1.14#
title