TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, "Türkiye Çin ve Hindistan'dan sonra gayri safi yurt içi hasılasına göre en fazla yatırım yapan ülke konumunda. Milli gelirinin yüzde 29'unu yatırımlara aktarabilen bir ülke konumundayız. Bu çerçevede enerji güvenliği ve enerji arzına ilişkin tüm çalışmalar son derece gerekli ve takdire şayan." dedi.

Altunyaldız, Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) 11. Sektör Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, sektörün Türkiye'de en koordineli ve meselelerini her ortamda paylaşabilen, teşkilatı mobilize olabilen bir sektör olduğunu söyledi.

Ekonomik büyümeyle enerji arasında doğrusal bir ilişkinin olduğunu belirten Altunyaldız, şöyle konuştu:

"Eğer enerji güvenliğiniz yoksa ekonomik büyümeniz de yok demektir ya da bunu öngöremezsiniz. Bu çerçevede 2003 ve 2017 yılları arasında ortalama yüzde 5 büyümüş ekonomimiz var. Bu büyümeyi hep beraber hükümetimizin ortaya koyduğu politikalarla ve sizlerin çalışmalarıyla sağladık. 2017-2020 döneminde de 5,4 gibi bir büyüme öngörülüyor. Bu dönem zarfında da birincil enerji arzı yüzde 5'e yakın büyüdü. Ekonomik büyüme, enerji arz güvenli arasında doğrusal bir ilişki var."

"Enerji arzına ilişkin çalışmalar takdire şayan"

Altunyaldız, Türkiye'nin 2030 yılında 3 trilyon dolar civarında gayri safi yurt içi hasılasının öngörüldüğünü dile getirerek, şunları kaydetti:

"O zaman yatırımlar, büyüme, enerji arz güvenliğine ilişkin çalışmalar devam edecek. 1981-2002 döneminde yatırımlardaki artış 5,6 olmuş. 2003-2017 yıllarında da neredeyse ikiye katlanarak toplam yatırımlardaki artış 9,8 olmuş. Türkiye Çin ve Hindistan'dan sonra gayri safi yurt içi hasılasına göre en fazla yatırım yapan ülke konumunda. Milli gelirinin yüzde 29'u yatırımlara aktarabilen bir ülke konumundayız. Bu çerçevede enerji güvenliği ve enerji arzına ilişkin tüm çalışmalar son derece gerekli ve takdire şayan."

"21. yüzyılın nükleer teknolojisinin yapay zeka olduğu ifade ediliyor"

Teknoloji transferi ve teknoloji yetkinliğine dönük çalışmaları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın ortaya koyduğu milli enerji politikası çerçevesinde yürütmeye çalıştıklarını anlatan Altunyaldız, şunları kaydetti:

"Bu dönemin, 21. yüzyılın nükleer teknolojisinin yapay zeka olduğu ifade ediliyor. Bir taraftan büyük verinin işlenmesi, nesnelerin interneti ve yapay zeka. Eğer bu noktalarda enerji sektöründe gerekli atılımı dünya ile birlikte hatta onların önünde yapamazsak yarışta arzu ettiğimiz yerde olmayız. Dijital teknolojilerin yaygın kullanılması, sensörler, akıllı dağıtım sistemleri, akıllı kullanımlar sayesinde enerji maliyetlerinin yüzde 20'e yakın düşeceği öngörülüyor. Sadece elektrik sektöründe ise kısa dönemde 100 milyar doların üzerinde bir tasarruf ve yüzde 10'a yakın bir maliyet düşümü öngörülüyor. Hane halkı kullanımlarında yüzde 30'a yakın bir tasarruf öngörülüyor. Bu kapsamda da eğer bu tür teknolojilerin yani başta yapay zeka olmak üzere akıllı sistemlerin enerji sektörüne entegre edilmesi ve başarılması halinde önümüzdeki dönemde yüzde 50'ye kadar düşebileceği ancak başarılamaması halinde de yüzde 100 artabileceği öngörülüyor."