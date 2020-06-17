Elazığlı depremzedelerden, Bingöl depremzedelerine "manevi" destek
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Elazığlı depremzedelerden, Bingöl depremzedelerine "manevi" destek

Elazığlı depremzedelerden, Bingöl depremzedelerine "manevi" destek Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen 6.

17.06.2020 11:23 | Son Güncelleme: 17.06.2020 11:30

Elazığlı depremzedelerden, Bingöl depremzedelerine "manevi" destek

ELAZIĞ - Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremden sonra konteyner kentlerde yaşamaya başlayan vatandaşlar,Bingöl'deki depremden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini iletip, Elazığ'da olduğu gibi Bingöl'de de devletin onların yanında olacağını söyleyerek manevi destekte bulundu.

24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremde Elazığ'da 37, Malatya'da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti, binlerce yapı ise ağır hasar gördü. Bu kapsamda deprem sonrası kent merkezinde Doğukent, Kırklar ve Aşağı Demirtaş bölgesi ile Sivrice ilçesinde 2 bin 584 konteynerden oluşan geçici barınma merkezleri kuruldu. Belde ve köylerde ise evleri hasar görenler için 467 konteyner ev ulaştırıldı. Toplamda 3 bin 51 ailenin geçici olarak kalabileceği konteyner evlere şu ana kadar ise 467'si köy ve beldelerde olmak üzere 2 bin 131 aileden oluşan yaklaşık 6 bin 500 kişi yerleştirildi.Depremi yaşadıklarını ve devletin her zaman yanlarında olduğunu belirten aileler ise Bingöl'de meydana gelen 5.7 şiddetindeki depremden etkilenenlerin yanında olduklarını belirterek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Devletin her zaman milletin yanında olduğunu belirten konteyner kentte kalan depremzedelerden Mehmet Gün, "Bingöl'deki depremzedelere geçmiş olsun dileklerini ileterek " Deprem olayı zordu, kimsenin başına gelmesini istemeyiz. Onlara da çok çok geçmiş olsun, inşallah başlarına daha büyük bir şey gelmez. Devletimiz, herkesin yanındadır ve devletimizden memnunuz. Yani, devletimiz herkesin yanında olacaktır bundan eminim. Elimizden geldiği kadar biz her zaman dualarımızla, desteklerimizle onların yanındayız. İnşallah başlarına daha büyük talihsizlik gelmez. Çok geçmiş olsun" dedi.

Bingöl'deki depremzedeler ile aynı durumu Elazığ depreminde yaşadıklarını anımsatan 4 çocuk annesi Leyla Bingöl ise, "Bingöl'de deprem oldu, Allah yardımcıları olsun. Elazığ'da da aynısı oldu. Allah'ın izniyle atlatırız. Psikolojik olarak hala o etkisinde kalmışız, atlatmış da değiliz. Ama şuana kadar buradayız Hiçbir sıkıntımız yok. İnşallah, daha büyük felaketler gelmez" diye konuştu.

Konuşmasın dua ederek başlayan Ali Erkan ise "Biz devamlı duacıyız, Allah bir daha bu depremi yaşatmasın. Bingöl'de de deprem oldu. Biz devamlı onlara da dua ediyoruz. Allah, bir daha yaşatmasın, tüm Müslümanları muhafaza etsin. Devletimize, milletimize tüm Müslüman alemine ve tüm dünyaya Allah şifa versin. Hepimize dua edelim ki bizim ki de kabul olsun" ifadelerini kullandı.

Bingöl'deki depremzedeler ile aynı şeyleri yaşadıklarını anımsatan Huriye Feyza Karabulut da, orada yaşayanların maddi ve manevi olarak en kısa zamanda iyileşmesi temennisinde bulundu.

Elazığlı depremzedelerden, Bingöl depremzedelerine 'manevi' destek

Kaynak: İHA

Manşet

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