Elazığ TSO, AB Hibe projesi protokolü imzalandı

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası'nın (Elazığ TSO) "Çevrimiçi Etkileşimli İSG Risk Değerlendirme Sistemi" projesinin protokolü imzaladı.

Elazığ TSO, 10 yıllık aranın ardından 2019 yılında hazırlanan ancak pandemi süreci ile birlikte ilgili bakanlıkça beklemeye alınan 'Çevrimiçi Etkileşimli İSG Risk Değerlendirme Sistemi (O-IOHS)' projesinin protokolü imzalandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı AB ve Mali Yardımlar Daire Başkanlığında yapılan imza törenine Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, Genel Sekreter M.Mehmet Karabulut ve Proje ve Yatırım Koordinatörü Osman Seçgin katıldı.

Projenin Madencilik sektörüne yönelik olarak hazırlandığını aktaran Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan "Öncelikle şunu ifade etmeliyim ki, 10 yıllık bir aranın ardından yeniden bir AB Projesini Elazığ TSO adına ilimiz iş dünyasına kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Elazığ TSO, AB Projeleri hazırlama ve uygulama hususunda çok önemli bir deneyim ve birikime sahip. Bu önemli yapının devamı ve sürdürülebilirliği için çok önemli hazırlıklar yaptık. Bu süreçte hazırladığımız 26 ayrı projemiz var. Fırat Kalkınma Ajansı'na sunduğumuz ve uyguladığımız projelerle birlikte AB'nin çeşitli hibe fonlarına sunulan ve sonuçlanmasını beklediğimiz projelerimiz de var. Bu projelerimizden biri için bugün ilgili bakanlığımızda düzenlenen törenle protokolümüzü imzaladık. Madencilik ve Taş Ocakcılığı sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği hususundaki projemizin sektörümüze ve ilimize hayırlı olmasını diliyorum"dedi.

Proje hakkında bilgi veren Elazığ TSO Proje ve Yatırım Koordinatörü Osman Seçgin,"Toplam 148 bin 222 Euro bütçeli projemiz 18 ay sürecektir. Madencilik ve Taş Ocakçılığı şirketlerinin yöneticileri, çalışanları ve sektörde yer alan diğer paydaşlara yönelik olarak bilgilendirme toplantıları, çalıştaylar, kurumsal geliştirme faaliyetleri, Elazığ ilinde madencilik sektörü aktörlerinin İSG kuralları ve mevzuatlarının uygulanması konusundaki farkındalıklarının artırılması, ölümlü veya yaralanmalı iş kazalarının sayısının azaltılması ve meslek hastalığı sayısının azaltılması gibi çok önemli faaliyetler gerçekleştirilecektir. Bu faaliyetlerle birlikte Çevrimiçi İSG Risk Değerlendirme Yazılımı ile sektörde yer alan tüm paydaşların işyerlerindeki potansiyel tehlikeleri farkında olmadan yakalama şansına sahip olmadan belirlemelerine izin vermeleri ve ayrıca kullanıcılara işyeri olaylarıyla verimli bir şekilde başa çıkmaları ve ikincil hasarı azaltmaları için gerekli yeteneklerin sağlanması hedeflenmiştir. Proje hazırlıklarımız en kısa sürede tamamlanarak uygulanması faaliyetlerine başlayacağız" diye konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı