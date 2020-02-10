Elazığ depremi, Van'daki çığ ve İstanbul'daki uçak kazası
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Elazığ depremi, Van'daki çığ ve İstanbul'daki uçak kazası

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın salona gelmesi CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

10.02.2020 16:26 | Son Güncelleme: 10.02.2020 16:29
Elazığ depremi, Van'daki çığ ve İstanbul'daki uçak kazası

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü 'ın salona gelmesi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. (1)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Elazığ depremi, Van'daki çığ ve İstanbul'daki uçak kazası
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