Elazığ'daki trafik kazası
Elazığ'da traktör ile pikabın çarpıştığı kazada yaralanan Savaş Çulcu, yaşamını yitirdi.
Elazığ'da traktör ile pikabın çarpıştığı kazada yaralanan Savaş Çulcu, yaşamını yitirdi.
Dün akşam Elazığ-Malatya kara yolunda Serdar Tuzsuzoğlu idaresindeki 23 DJ 056 plakalı pikabın, Savaş Çulcu yönetimindeki 23 AAD 056 plakalı traktöre çarpması sonucu yaşanan kazada yaralanan sürücü Tuzsuzoğlu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Kazada yaralanan diğer 2 kinin tedavisi sürüyor.