Elazığ'da yaban hayvanları için doğaya 15 ton yem bırakıldı
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Elazığ'da yaban hayvanları için doğaya 15 ton yem bırakıldı

19.03.2021 16:43 | Son Güncelleme: 19.03.2021 16:47
Elazığ'da yaban hayvanları için doğaya 15 ton yem bırakıldı

Elazığ'da, kış aylarında yaban hayvanlarının aç kalmaması için doğaya yem bırakıldı.

Elazığ'da, kış aylarında yaban hayvanlarının aç kalmaması için doğaya yem bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kışın çetin geçtiği yüksek rakımlı kırsal alanlarda yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanlarını unutmadı.

Ekipler, kış ayları boyunca başta yaban keçileri olmak üzere yırtıcı hayvanlar, yaban tavşanı ve kanatlı hayvanların yoğun olarak bulunduğu Karakoçan, Keban, Baskil ve Sivrice ilçelerindeki yüksek rakımlı kırsal alanlara 15 ton yem bıraktı.

Yaban hayvanlarının geçiş güzergahlarına ot, saman, mısır, karma ve besi yemi bırakan ekipler, yaban hayatını destekleme faaliyetleri doğrultusunda yapılan yemleme çalışmalarını fotokapanla görüntüledi.

Kırsal bölgelere bırakılan yemleri yerken fotokapanla görüntülenen dağ keçisi sürüleri güzel görüntüler oluşturdu.

Öte yandan ekipler, 7 Mart'ta sona eren 2020-2021 av sezonu nedeniyle av koruma ve kontrollerine devam ediyor.

Yapılan çalışmalarda, arazide keklik avında canlı mühre olarak kullanılan 2 kınalı keklik koruma altına alındı, ayrıca keklik avında kullanılan çok sayıda meteris imha edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen

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