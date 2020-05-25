Elazığ'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere para cezası
Elazığ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 5 kişiye para cezası uygulandı.
Elazığ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 5 kişiye para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı'nda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin uygulama ve denetimlerini sürdürüyor.
Motosikletli polis timlerince durdurulan iki otomobilde izinsiz sokağa çıkan 5 kişi tespit edildi.
Araçlarda yapılan aramada iki ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
5 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 15 bin 750 lira para cezası verildi.
İki kişi hakkında ayrıca ruhsatsız tabanca bulundurmaktan adli işlem yapıldı.
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
Kaynak: AA