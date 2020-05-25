Elazığ'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere para cezası
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Elazığ'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere para cezası

Elazığ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 5 kişiye para cezası uygulandı.

Elazığ'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere para cezası
25.05.2020 14:17 | Son Güncelleme: 25.05.2020 14:17

Elazığ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 5 kişiye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı'nda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin uygulama ve denetimlerini sürdürüyor.

Motosikletli polis timlerince durdurulan iki otomobilde izinsiz sokağa çıkan 5 kişi tespit edildi.

Araçlarda yapılan aramada iki ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

5 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 15 bin 750 lira para cezası verildi.

İki kişi hakkında ayrıca ruhsatsız tabanca bulundurmaktan adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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