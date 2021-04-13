Elazığ'da pompalı tüfekle cinayet
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Elazığ'da pompalı tüfekle cinayet

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Elazığ'da pompalı tüfekle cinayet

Elazığ'da pompalı tüfekle vurulan şahıs, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Elazığ'da pompalı tüfekle vurulan şahıs, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, merkeze bağlı Salıbaba Mahallesi Demirciler Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uğur E. ile bir şahıs arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın ardından şahıs, Uğur E.'ye pompalı tüfekle ateş açarak kaçtı. Ağır yaralanan Uğur E. arkadaşları tarafından ticari taksi ile götürüldüğü Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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