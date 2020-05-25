Elazığ'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 32 kişiye 100 bin 800 lira ceza
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Elazığ'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 32 kişiye 100 bin 800 lira ceza

Elazığ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasını ve karantina sürecini ihlal eden 32 kişiye 100 bin 800 lira para cezası uygulandı.

Elazığ'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 32 kişiye 100 bin 800 lira ceza
25.05.2020 17:31 | Son Güncelleme: 25.05.2020 17:31

Elazığ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasını ve karantina sürecini ihlal eden 32 kişiye 100 bin 800 lira para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin uygulama ve denetimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda ekiplerce sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 20 kişi ve il dışından gelip karantina kuralına uymayan 12 kişiye toplam 100 bin 800 lira ceza kesildi.

Validen tedbirlere uyulması çağrısı

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Elazığ'da görülen vakaların yüzde 90'ının il dışı kaynaklı olduğunu belirtti.

Kısa süre önce sıfırlanan vaka sayısının il dışından gelenler nedeniyle şu anda 10'a yükseldiğini açıklayan Kaldırım, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili Elazığlılar salgınla ilgili il olarak başarılı bir mücadele verdik, vermeye devam ediyoruz. Ülke genelinde tedbirlerin aşama aşama kaldırıldığı bu dönemde ilimizde 10 olan yatan vaka sayısının artmasını engellemek artık tamamen size bağlı. Sağlık, sokakların boş kalmasında..."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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