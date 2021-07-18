Elazığ'da jandarmadan bayram öncesi etkinlik

Elazığ'da atlı jandarma ekipleri, bayram öncesi mesire alanında vatandaşlarla bir araya geldi.

Elazığ'da atlı jandarma ekipleri, bayram öncesi mesire alanında vatandaşlarla bir araya geldi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kurban Bayramı öncesi Çip Mesire alanında bir dizi etkinlik düzenledi. Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Komutanlığından gönderilen atlı jandarma timi, mesire alanında halkın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla devriye görevi icra etti. Yapılan uygulamayı gören vatandaşlar ve çocuklar atlarla yakından ilgilenip hatıra fotoğrafı çektirdi.

Öte yandan, jandarma trafik ekipler de Kurban Bayramı öncesi sürücü ve ailelerini uyararak broşür dağıtırken, Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kadın Kısım Amirliği de KADES uygulaması hakkında bilgi verdi.

Faaliyete İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali Yıldız da katılarak mesire alanında piknik yapan vatandaşlarla sohbet etti ve çocuklara hediye verdi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı