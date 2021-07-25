Elazığ'da jandarma ve polis ekipleri helikopterle trafik denetimi yaptı

Elazığ'da emniyet ve jandarma ekiplerince helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

Elazığ'da emniyet ve jandarma ekiplerince helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı tatilinin son gününde kara yollarında sorun yaşanmaması için denetimleri artırdı.

Kara yollarında belirli bölgelerde tedbir alan ekiplere, helikopterle de havadan destek verildi.

Elazığ-Bingöl, Elazığ-Diyarbakır, Elazığ-Tunceli, Elazığ-Keban, Sivrice- Gözeli, kara yolları ile kent merkezindeki kavşaklar ve trafiğin yoğun olduğu yollarda trafik güvenliğinin sağlanması, meydana gelebilecek kazalarının önüne geçilebilmesi ve yoğunluğun izlenmesi için helikopterle denetim yapıldı.

İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız, İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürü Cengiz Yeğen'in de katıldığı denetimde trafik kuralı ihlalinde bulunan sürücüler, belli aralıklarla oluşturulan uygulama noktalarına bildirildi.

Bugün gerçekleştirilen denetimlerde 684 araç denetlendi, 20 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı. 6 araç ise trafikten men edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Öztürk