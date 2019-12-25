Elazığ'da iki ev yandı: 2 yaralı
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Elazığ'da iki ev yandı: 2 yaralı

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde bir köyde çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale gelirken, yaralanan ve dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

25.12.2019 11:22 | Son Güncelleme: 25.12.2019 11:27
Elazığ'da iki ev yandı: 2 yaralı

'ın ilçesinde bir köyde çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale gelirken, yaralanan ve dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.


Yangın, ilçeye bağlı köyünde gece saatlerinde meydana geldi. Şükrü Şekerdağ'a ait evde çıkan yangın, kuvvetli rüzgar nedeniyle bitişikte bulunan Firdevs Çiçek'e ait eve sıçradı. Yangına köy sakinleri müdahale ederken, ilçeden de itfaiye istendi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede yetersiz kalınca Elazığ'dan takviye gönderildi. Vatandaşların ve ekiplerin müdahalesiyle yangın yaklaşık 3 saatte söndürüldü. Yangına müdahale edenlerden 1'i ayağından yaralanırken, 1 kişi de dumandan etkilendi. Yaralanan ve dumandan etkilenen 2 kişi ambulansla Elazığ'daki hastanelere kaldırıldı.


Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme sürüyor. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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