Elazığ'da horoz dövüştüren 27 kişiye ceza
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Elazığ'da horoz dövüştüren 27 kişiye ceza

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Elazığ'da horoz dövüştüren 27 kişiye cezaELAZIĞ'ın Palu ilçesinde bir bağ evinde horoz dövüştürenlere yönelik düzenlenen operasyonda 27 kişi yakalandı.

Elazığ'da horoz dövüştüren 27 kişiye ceza

ELAZIĞ'ın Palu ilçesinde bir bağ evinde horoz dövüştürenlere yönelik düzenlenen operasyonda 27 kişi yakalandı. 27 kişiye horoz dövüştürmek ve koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle cezai işlem uygulandı.

Elazığ'da jandarma ekipleri, Palu ilçesi Umutkaya köyü bölgesinde, bir bağ evinde horoz dövüştürüldüğü bilgisi aldı. Harekete geçen jandarma ekipleri, adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, horoz dövüştüren 27 kişi suçüstü yakalanırken, 5 horoz ve 2 tavuğa el konuldu. Horoz ve tavuklar, İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince yapılan sağlık kontrolünün ardından, Elazığ Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Suçüstü yakalanan 27 kişiye ise, horoz dövüştürmek ve koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle cezai işlemde bulunuldu.

Elazığ'da horoz dövüştüren 27 kişiye ceza
Elazığ'da horoz dövüştüren 27 kişiye ceza
Elazığ'da horoz dövüştüren 27 kişiye ceza
Elazığ'da horoz dövüştüren 27 kişiye ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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