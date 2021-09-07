Elazığ'da bulunan 'Kup çukurunun' turizme kazandırılması isteniyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Elazığ'da bulunan 'Kup çukurunun' turizme kazandırılması isteniyor

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu - Haberler | Kültür Sanat

Elazığ'da bulunan 'Kup çukurunun' turizme kazandırılması isteniyor Elazığ'ın Ağın ilçesinde vatandaşlar, Kup adı verilen 100 metre derinliğindeki 500 metre genişliğindeki obruğun antik tiyatro olabileceğini belirterek bölgenin incelenmesini talep etti.

Elazığ'da bulunan 'Kup çukurunun' turizme kazandırılması isteniyor

ELAZIĞ - Elazığ'ın Ağın ilçesinde vatandaşlar, Kup adı verilen 100 metre derinliğindeki 500 metre genişliğindeki obruğun antik tiyatro olabileceğini belirterek bölgenin incelenmesini talep etti.

Ağın ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Şenpınar Mahallesi mevkiinde bulunan 100 metre derinliğindeki 500 metre genişliğindeki obruk gizemini korumaya devam ediyor. Tarlaların ortasında bulunan ve halk tarafından 'Kup' adı verilen obruk görenleri hayrete düşürüyor. Köy halkı buranın en fazla 200 yıl öncesine kadar bilindiğini, önceki dönemlerde buranın antik tiyatro olabileceğini savundu.

"Çocukken burayı stat olarak düşünürdük"

Kup çukuru hakkında açıklamalarda bulunan köyde yaşayan vatandaşlardan Yavuz Gündoğan, "Ben 61 yaşındayım 61 senedir bu köydeyiz dedelerimiz babalarımız buranın meteor çukuru olduğunu söyledi bize. Barajdan önce burada İsveçliler gelip kazı çalışması yapmışlar. Sonradan oluşan bir şey değil. Biz doğduk burası böyleydi. Küçükken çocukluk yıllarımız burada geçti. Burayı hep stat olarak düşünürdük, çünkü bir stat büyüklüğünden daha fazla yükseklik 100 metre taban da 100 metreden fazladır. Son zamanlarda Kup çukur keşfedildi. Kup çukuruna ilgi alaka yoğun durumda. Gelen turist arkadaşlarımız da oluyor, Belediye Başkanımızda çalışmalarını devam ettiriyor. Bizim asıl projemiz Kupun üst kısmına cam seyir terası yaptırmak. O da programı alındı. Cam teras yapılıp orada oturup seyretmek gibi beklentilerimiz var. Turistik olarak beklentimiz var" dedi.

Buranın tarihinin en fazla 200 sene öncesine kadar bildiklerini aktaran Gündoğan, "Büyüklerimizin bir kısmı buranın antik tiyatro olduğunu da belirtiyorlar. İzmir Efes ve Antalya'da ki gibi ama o konuda kimse inceleme yapmadı. Belki bir kazı yapılırsa öyle bir şey çıkacak. Burada ciddi bir çalışma istiyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığımızdan bu konuda faaliyete geçmesini istiyoruz. Buranın turizme kazandırılmasını istiyoruz" diye konuştu.

"Tek hayalimiz buranın turizme kazandırılması"

Kupun konum olarak çok güzel bir yerde olduğunu aktaran vatandaşlardan İbrahim Karaoğlu ise "Bu ağaçların çoğu bizim çocukluk zamanlarımızda yoktu. Hepsi büyüdüler. Buraya geldiğimiz zaman çocukluk yıllarımız aklımıza geliyor. Teknik konusunu bilmiyoruz meteor olup olmadığını bilmiyoruz ama atalarımızdan kalma bir çukur. Baraj döneminde 90 metre aşağı inerek sondaj vurdular. Delik ve su olup olmadığını kontrol etmek için baraj şişerse su buradan çıkar mı diye çalışma yaptılar. Tek hayalimiz buranın turizme kazandırılması, çünkü köyümüz, ilçemiz, Elazığ'ımız Türkiye genelinde tanınır" şeklinde konuştu.

Elazığ'da bulunan 'Kup çukurunun' turizme kazandırılması isteniyor
Elazığ'da bulunan 'Kup çukurunun' turizme kazandırılması isteniyor
Elazığ'da bulunan 'Kup çukurunun' turizme kazandırılması isteniyor
Elazığ'da bulunan 'Kup çukurunun' turizme kazandırılması isteniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Murat Kurum Mansur Yavaş Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Seda Sayan Acun Ilıcalı Defne Samyeli Rasim Öztekin
Spor Cristiano Ali Öztürk Salih Uçan Abdullah Avcı Bülent Korkmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Elazığ'da bulunan 'Kup çukurunun' turizme kazandırılması isteniyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.9.2021 14:33:26. #1.16#

title