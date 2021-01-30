Elazığ'da 198 köy yolu ulaşıma kapandı
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Elazığ'da 198 köy yolu ulaşıma kapandı

30.01.2021 11:05 | Son Güncelleme: 30.01.2021 11:09
Elazığ'da 198 köy yolu ulaşıma kapandı

ELAZIĞ'da, dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışıyla birlikte 198 köy yolu ulaşıma kapandı.

ELAZIĞ'da, dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışıyla birlikte 198 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentte dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle merkeze bağlı 20, Ağın'da 5, Alacakaya'da 4, Arıcak'ta 3, Baskil'de 25, Maden'de 16, Karakoçan'da 30, Keban'da 15, Sivrice'de 45, Kovancılar'da 15 ve Palu'da 20 olmak üzere 198 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yolların ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi'ne bağlı ekiplerin çalışmaları sürüyor.


Elazığ'da 198 köy yolu ulaşıma kapandı
Elazığ'da 198 köy yolu ulaşıma kapandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet ÇÖTELİ

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