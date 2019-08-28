28.08.2019 17:57

El sanatları kursuna gitti, kendi iş yerini açtı

Tokat Belediyesi Karşıyaka Hanımeli Kültür Sanat Merkezi'nde el sanatları kursuna giden ve hediyelik eşya yapan Fatoş Akaevren (52), kendi yaptığı ürünleri satmak için işyeri açtı.

Kent merkezi Esentepe Mahallesi'nde ikamet eden evli 1 çocuk annesi Fatoş Akaevren, Tokat Belediyesi tarafından açılan Hanımeli Merkezine giderek el sanatları kursuna yazıldı. Katıldığı kursta el sanatları eğitimi alan Akaevren, çeşitli kalıplar ve boyalar kullanarak alçıdan hediyelik eşyalar yapmayı öğrendi. Akaevren bütün işçiliği kendisine ait olan ürünlerini satmak için oturduğu evin zemin katındaki boş dükkanı işyeri haline getirdi. Akaevren, burada kendi yaptığı yüzlerce hediyelik ürünü satmayı hedefliyor. İşyerinin açılışı Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu tarafından gerçekleştirildi.

'KADINLAR KENDİ AYAKLARI ÜSTÜNDE DURMAYI ÖĞRENSİNLER'

Merkezden mezun olduktan sonra işyerini açmaya karar verdiğini belirten Fatoş Akaevren, Bir kadın için çok güzel bir duygu. Başkanımı kadınlara böyle bir olanak sağladığı, kadınların kendine güvenip, ayakları üzerinde durmasını sağlaması onur verici. Özellikle bana kurs veren hocalarımın desteğini aldım. Bu işyerini açmamda büyük destek ve payları var. Bütün kadınlara da tavsiye ediyorum. Stres atmaları evde oturup para gelsin diye beklemek değil de biz kazanalım. Bunu en iyi şekilde değerlendirelim. Bu ürünleri evde de yapıp satabiliyoruz. Benim bütün hanımlardan ricam ve isteğim kendi ayakları üzerinde durmayı öğrensinler. dedi.

'KENDİ İŞYERİMİ AÇTIM, MUTLUYUM'

Daha önceden el sanatları üzerine hiçbir beceri ve deneyiminin olamadığını söyleyen Akaevren, Ben hanım eline kayıt olduktan sonra kendimi bam başka bir insan olarak gördüm. Buradaki ürünleri yaparken belediye başkanımızın desteği ile hanımelindeki kalıpları kullandık. Kursta hocalarım alçı dökmeyi, boya yapmayı, yan süslememi öğretti ve bu hale geldi. Üç buçuk ay kadar bir süre eğitim aldım. Kendi işyerimi açtım. Mutluyum. Bütün hanımlara tavsiye ediyorum. Özellikle psikolojik olarak insanı rahatlatıyor. diye konuştu.

Kaynak: DHA