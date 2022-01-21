El Salvador Devlet Başkanı Bukele'ye 'Dostluk Payesi Beratı'

EL Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar'ı ziyaret etti. Prof. Dr. Ünüvar, Bukele'ye 'Dostluk Payesi Beratı' takdim etti.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar'ın makamında gerçekleşen ziyaretin ardından, El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, üniversite senato salonunda Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Faruk Kaymakcı, Ankara Üniversitesi Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mehmet Necati Kutlu, senato üyeleri, büyükelçiler, akademisyenler ile bir araya geldi.

Konuşmaların ardından, Prof. Dr. Ünüvar, Bukele'ye 'Dostluk Payesi Beratı' takdim etti.