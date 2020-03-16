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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Ekonomi, Güncel

Ekrem İmamoğlu, İBB'ye ait sosyal tesis ve Beltur işletmelerinin hizmetlerine ara verdiğini açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye ait tüm sosyal tesisler ile tüm Beltur işletmelerinin koronavirüs nedeniyle bugün itibariyle hizmete ara verdiğini açıkladı.

16.03.2020 19:14 | Son Güncelleme: 16.03.2020 19:19
Ekrem İmamoğlu, İBB'ye ait sosyal tesis ve Beltur işletmelerinin hizmetlerine ara verdiğini açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye ait tüm sosyal tesisler ile tüm Beltur işletmelerinin koronavirüs nedeniyle bugün itibariyle hizmete ara verdiğini açıkladı.

Twitter hesabından paylaşım yapan İmamoğlu, İBB'nin koronavirüs önlemini böyle duyurdu. İmamoğlu Twitter'dan yaptığı paylaşımda: "Küresel boyuttaki salgın hastalığa karşı alınan önlemler kapsamında İBB'ye ait tüm sosyal tesisler ve tüm Beltur işletmeleri (Hastanelerde hizmet veren Beltur kafeleri hariç) bugün itibariyle hizmete ara vermiştir. Değerli İstanbul halkının bilgisine." ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI YENİ TEDBİRLER KAPSAMINDA KAFELERİN KAPATILDIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Çin'in Vuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi olarak nitelendirilen koronavirüs (Kovid-19) salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla önlemler alınmaya devam ediyor.

İçişleri Bakanlığınca, 81 il valiliğine "koronavirüs tedbirleri" konulu ek bir genelge daha gönderildi. Genelge ile bugün saat 24.00 itibariyle tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine durdurulacak.

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