Ekran Başında Buluşalım
Bu akşam saat 21-23. 30 arası Tempo Tv'de "Osman Öztekin'le Canım Vatanım" programında, Amasya'da gerçekleştirilen MHP Bölge İstişare Toplantısı'nda Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sarı'nın konuşmaları yayınlanacaktır.
AMASYA (Habermetre) - Bu akşam saat 21-23. 30 arası Tempo Tv'de "Osman Öztekin'le Canım Vatanım" programında, Amasya'da gerçekleştirilen MHP Bölge İstişare Toplantısı'nda Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sarı'nın konuşmaları yayınlanacaktır. Ekran başında buluşmak dileğiyle.
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