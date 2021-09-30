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Ekran Başında Buluşalım

Habermetre - Haberler | Toplum
Ekran Başında Buluşalım

Bu akşam saat 21-23. 30 arası Tempo Tv'de "Osman Öztekin'le Canım Vatanım" programında, Amasya'da gerçekleştirilen MHP Bölge İstişare Toplantısı'nda Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sarı'nın konuşmaları yayınlanacaktır.

AMASYA (Habermetre) - Bu akşam saat 21-23. 30 arası Tempo Tv'de "Osman Öztekin'le Canım Vatanım" programında, Amasya'da gerçekleştirilen MHP Bölge İstişare Toplantısı'nda Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sarı'nın konuşmaları yayınlanacaktır. Ekran başında buluşmak dileğiyle.

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