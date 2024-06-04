Zorlu Enerji'nin Kıvılcımlar Hareketi, Dünya Çevre Günü'nde çevre temizliği yaptı

Zorlu Enerji'nin kurumsal gönüllülük programı Kıvılcımlar Hareketi'nin Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak'taki çalışanlarından oluşan gönüllüleri, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla çevre temizliği yaptı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, firmanın "Akıllı Hayat 2030" vizyonu kapsamında hayata geçirdiği Zorlu Enerji Kıvılcımlar Hareketi'nin Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak'taki gönüllüleri, 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında orman ve mesire alanlarında çevre temizliği yaptı.

Afyonkarahisar ve Bilecik'te gerçekleştirilen çevre temizliğinde toplam 61 torba çöp toplandı.

"Çevreyi korumak, bugünü ve geleceği güvence altına almaktır"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zorlu Enerji Osmangazi Elektrik Perakende Direktörü Cihan Tunç Ertunç, Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak'ta elektrik abonelik işlemleri, satış, faturalama ve tahsilat hizmeti verdiklerini anımsatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Zorlu Enerji Kıvılcımları eğitim, sağlık, spor ve çevre gibi farklı alanlarda gelişimi teşvik eden projelerle toplumsal gönüllük esasına dayalı çalışmaları yürüten, çalışanlarımızın tamamen gönüllü katılımlarıyla ortaya çıkan bir hareket. 5 Haziran Dünya Çevre Günü de gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak adına atılması gereken adımları hatırlatan çok özel bir gün. Bu kapsamda beş ilimizden 100'e yakın çalışan gönüllümüz önce Afyonkarahisar Kent Ormanı'nda ardından da Bilecik Pelitözü Gölpark Mesire Alanı'nda çevre temizliği yaptı. Bu iki alanda toplanılan çöp miktarı 61 torba. Çevreyi korumak, sadece bugünü değil, geleceği de güvence altına almaktır. Çünkü çevre bizim en değerli mirasımızdır ve onu korumak, gelecek nesillere karşı en büyük sorumluluğumuzdur"