Zonguldak'ta Halk Pazarında Fiyatlar Düşüyor
- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri
Zonguldak'ta her hafta kurulan halk pazarında fiyatlar düşüşe geçti ve vatandaşların ilgisini çekti. Soğan, biber, elma, patates, domates, salatalık ve limon gibi ürünler uygun fiyatlarla satıldı.
Zonguldak'ta halk pazarında fiyatların düşmesi vatandaşın ilgisine neden oldu.
Zonguldak'ta her hafta Çarşamba ve Cumartesi günleri Soğuksu semtinde kurulan halk pazarında fiyatlar düşüşe geçti. Fiyatların düşmesi vatandaşların tezgahlara ilgisini arttırdı. Tezgahlarda, Soğan 7,5 TL, biber 30 TL, elma 15 TL, patates 12,5 TL, domates 25 TL, salatalık 25 TL ve limon 15 TL'den satıldı. - ZONGULDAK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi