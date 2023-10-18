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Zonguldak'ta Halk Pazarında Fiyatlar Düşüyor

Zonguldak'ta her hafta kurulan halk pazarında fiyatlar düşüşe geçti ve vatandaşların ilgisini çekti. Soğan, biber, elma, patates, domates, salatalık ve limon gibi ürünler uygun fiyatlarla satıldı.