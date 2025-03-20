Ziraat Bankası Genel Müdürü Gaziantep Ticaret Odası'nı Ziyaret Etti

Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Genel Müdür yardımcıları ve banka yetkilileri ile birlikte Gaziantep Ticaret Odasını (GTO) ziyaret etti.

GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur, Yönetim Kurulu ve Meclis Başkanlık Divanı üyelerinin karşıladığı heyet ile kent ve ülke ekonomisi, genel finansman konuları ve GTO üyelerinin talepleri konuşuldu.

Ziyarette konuşan GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Ziraat Bankasının bu ülkenin itici gücü olduğunu vurgulayarak, "Zor günlerde siz her zaman yanımızda oldunuz. Reel sektör olarak biz kamu bankalarımızdan razıyız. İnanıyorum ki geçtiğimiz bu zorlu süreçte de finansmana erişimde yaşadığımız sıkıntılara destek sizlerden gelecek" dedi.

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar ise, "Biz Türkiye'nin bankasıyız. Bu coğrafyanın en büyük bankasıyız. Reel sektörü hızlı çalıştırıyor olmak bizim görevimiz. Bunu yaparken de hesap, kitap yapmayız. Onlar çalışacak ki ülke kazansın. Biz de onlara her konuda destek olmak için var gücümüzle çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP