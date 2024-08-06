Üye Girişi
Haberler

Ziraat Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı duyurdu: Yakında ATM'lerde sadece 200 TL banknotlar olacak

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'deki yüksek enflasyon nedeniyle TL büyük değer kayıpları yaşarken, ATM'lerle ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Ziraat Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşçu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bankaların küçük banknotları aşamalı olarak ATM'lerden kaldırdığını ve yakında sadece 200 TL banknotların olacağını öne sürdü.

Yüksek enflasyonla birlikte vatandaşlar 5-10-20 TL gibi banknotlarla ihtiyaçlarını gideremiyor. Hal böyle olunca bankalar yeni düzenlemeler getirmeye devam ediyor. Küçük banknotlarını kademe kademe ATM'lerden kaldıran bankaların ilerleyen günlerde tek banknot dönemine geçeceği konuşuluyor.

VATANDAŞIN ATM'DEN ÇEKTİĞİ TUTAR DEĞİŞTİ

Piyasada küçük değerli para birimlerinin ihtiyaçlara cevap vermemesi nedeniyle vatandaşlar ATM'lere gittiğinde en yüksek tutar olan 200 TL'yi çekmeyi daha sık tercih etmeye başladı. Hatta bazı bankalardan 10-20 TL gibi rakamları çekmek imkansız hale geldi.

Yakın bir zaman önce de 5 bin lira olan nakit çekim limitleri 10 bin liraya yükseltildi. Bazı bankalar ücretsiz nakit çekim limitini 15 bin liraya kadar çıkardı.

Ziraat Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı duyurdu: Yakında ATM'lerde sadece 200 TL banknotlar olacak

"YAKINDA SADECE 200 TL BANKNOTLAR OLACAK"

Ziraat Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşcu, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaparak, "Bankalar 5, 10, 20 TL'den sonra 50 TL banknotu da ATM'lere koymamaya başladı. Bazı bankalar 100 TL banknotu da ATM'lere koymama çalışmaları yürütüyor. Yakında ATM'lerde sadece 200 TL banknotlar olacak" ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Eymen Dursun - Ekonomi

Ziraat Bankası Sosyal Medya Türkiye ATM Finans Ekonomi Haberler

14 Yaşındaki kız, TikTok takipçileri için çekim yaparken şelaleden düşerek hayatını kaybetti

14 Yaşındaki kız, TikTok takipçileri için çekim yaparken şelaleden düşerek hayatını kaybetti

 YKS'de Türkiye 75'incisi olan yarışmacı bilemediği soruyla pes dedirtti

YKS'de Türkiye 75'incisi olan yarışmacı bilemediği soruyla pes dedirtti

 Madalya almaya bile çıkmamıştı! Mauro Icardi, 5-0'lık mağlubiyet sonrasındaki sessizliğini bozdu

Madalya almaya bile çıkmamıştı! Mauro Icardi, 5-0'lık mağlubiyet sonrasındaki sessizliğini bozdu

Bakmadan Geçme

Kayhan Özer kimdir? Kayhan Özer kaç yaşında, nereli, branşı ne? Ersu Şaşma kimdir? Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Akşehir, Çumra, Kulu elektrik kesintisi 3-4 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Serik, Aksu elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3-4 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İslahiye, Nurdağı, Araban elektrik kesintisi! Gaziantep'te planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehzadeler, Soma, Salihli elektrik kesintisi! Manisa'da planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi! Sena Can kimdir? Sena Can kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! İnstagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024? Bugün düzelir mi? İnstagram ne zaman düzelir SON DAKİKA! İnstagram açılıyor mu? Gabriel Sara uçak kodu ne? Gabriel Sara ne zaman, saat kaçta gelecek? İnstagram ne kadar kapalı kalacak? SON DAKİKA İG ne zaman açılacak, ne zaman düzelir?
Milli güreşçi Enes Başar, eşi benzeri görülmemiş bir geri dönüşle Paris Olimpiyatları'nda son 16 turuna yükseldi

Milli güreşçi Enes Başar, eşi benzeri görülmemiş bir geri dönüşle Paris Olimpiyatları'nda son 16 turuna yükseldi
500

Yorumlar (4)

Hakan:

5. 10. 20 tl atm vermemesini anlarım ama 50 tl 100 tl banknotu vermemesi mantıksız 50 tl 1 dolardan büyük çünkü amerikada atm makinaları 1 dolar veriyor.

30
2
yanıtYanıtla
Mengele:

200 lükler az 1000 lik banknot basin

2
0
yanıtYanıtla
Birşey demedimki:

Dünya bizim ekonomik gelişmemizi kıskanıyor. Avrupa ve ABD bize imreniyor. Neredeyse dünyanın en iyi ekonomisi bizde. Tüm Avrupa vatandaşları Türkiye'de yaşamak için can atıyor...

2
0
yanıtYanıtla
Ata_Mete:

Peki daha geçen yıl basılan 500 ve 1000 tl'lik banknotlar piyasaya sürülunce 200'lüklerde mi kalkacak?

0
1
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title