Zincir market tartışmalarına Karamollaoğlu da katıldı: Bu ülkenin üç harfliler sorunu RTE'dir

Zincir marketlerle ilgili fahiş fiyat tartışmalarına Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da dahil oldu. Twitter hesabından açıklama yapan Karamollaoğlu, iktidarı fırsatçılıkla suçlayarak, "Evet, bu ülkenin bir "üç harfliler sorunu" vardır. O üç harfliler de AKP'dir, MHP'dir ve maalesef RTE'dir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zincir marketlere yönelik eleştirisiyle fahiş fiyat tartışmaları bir kez daha alevlendi. Fahiş fiyat tepkilerine, "Üretimde maliyet enflasyonu var. Maliyet enflasyonuna eğilmediğimiz sürece bu konuşmalar spekülatif" diyen, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin FETÖ imasına, "FETÖ'yle bizi tehdit eden parti liderlerine söyleyeceklerimiz var. Bu ülkenin güzel insanları sizlerin yalanlarına hiçbir şekilde itibar etmediler" sözleriyle yanıt veren Galip Aykaç, gelen sert tepkilerin ardından Gıda Perakendecileri Derneği Başkanlığı görevinden istifa etti.

RESMİ GAZETE'DE ZİNCİR MARKET DÜZENLEMESİ

Ayrıca, Ticaret Bakanlığınca, Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliği'nde yapılan düzenlemeler Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karara göre, Zincir marketlere yönelik yapılan düzenlemeyle, şube sayısı iki yüzden fazla olan zincir mağazalar, satışa sundukları ürünler ile şubelerine ilişkin verileri Bakanlıkça belirlenen sisteme aktarmakla yükümlü olacak.

TARTIŞMALARA KARAMOLLAOĞLU DA KATILDI

Zincir marketlerle ilgili tartışmalara Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da dahil oldu. Twitter hesabından açıklama yapan Temel Karamollaoğlu, zamların ve hayat pahalılığının sorumlusunun Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu söyledi.

"ZAMLARIN SORUMLUSU BİZZAT CUMHURBAŞKANI"

Karamollaoğlu, "Siz elektriğe, gaza ardı ardına zam yapacaksınız; sonra ekmek fiyatları artınca fırıncıyı, gıda fiyatları artınca marketçiyi suçlayacaksınız. Zamların da, enflasyonun da, hayat pahalılığının da, yolsuzluğun ve yoksulluğun da tek sorumlusu bizzat Cumhurbaşkanı ve ortaklarıdır" dedi.

"ÜLKENİN ÜÇ HARFLİLER SORUNU RTE'DİR"

Karamollaoğlu, "Çok net ifade ediyorum: Bu ülkedeki en büyük fırsatçı, bu iktidarın bizzat kendisidir! Evet, bu ülkenin bir "üç harfliler sorunu" vardır. O üç harfliler de AKP'dir, MHP'dir ve maalesef RTE'dir" ifadelerini kullandı.