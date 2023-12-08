Zeytinyağı Fiyatları Artıyor

Mersin'in Mut ilçesinde zeytin üreticileri fiyattan memnun olurken, 300 bin dekar alanda 15 milyon ağaçtan, 130 bin ton zeytin, 10 bin ton ise yağ elde edilmesi bekleniyor. Zeytin ve zeytinyağı rekoltesinin düşük olması sebebiyle zeytinyağı fiyatlarının Türkiye genelinde arttığı belirtiliyor.

Mersin'in Mut ilçesinde zeytin üreticileri fiyattan memnun olurken, 300 bin dekar alanda 15 milyon ağaçtan, 130 bin ton zeytin, 10 bin ton ise yağ elde edilmesi bekleniyor.

Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de bu yıl zeytin ve zeytinyağı rekoltesinde düşüş yaşanıyor. Düşen rekolteye rağmen sıfır asitli ve kalitesi yüksek olan zeytinyağında yaşanan alım fiyatlarındaki artıştan dolayı altın yılını yaşayan üretici memnun. Mut ilçesinde sofralık kayısıdan sonra önemli ihracat ürünlerinden ve kalitesi yüksek olan zeytinyağının, bu yıl rekoltesinin düşük olması sebebiyle alım fiyatları arttı. Geçen yıl 80 ile 100 lira arasında değişen zeytinyağı fiyatları bu yıl üçe katlayarak 300 ile 350 arasında değişiyor.

Mut Ziraat Odası Başkanı Muharrem Yılmaz, "Bu yıl dünyada meydana gelen zeytin ve zeytinyağı rekoltesinin düşüklüğü sebebiyle, zeytin ve zeytinyağı fiyatları üçe katladı. Zeytin rekoltesinin düşük olması zeytinyağının fiyatının artmasına etkili oldu" dedi.

Zeytin ve zeytinyağı rekoltesinin düşük olması sebebiyle zeytinyağı fiyatlarının Türkiye genelinde arttığını ifade eden Yılmaz, "Türkiye'nin zeytinyağının yüzde 20'sini karşılayan Mut ilçesinde hasadın sonuna yaklaşıyoruz. Bu yıl yok yılı olmasına rağmen ilçede 130 bin ton zeytin, 10 bin ton ise zeytinyağı elde edilmesi bekleniyor" diye konuştu.

Mut zeytin ve zeytinyağının birçok ülkeye ihraç edildiğini ifade eden Yılmaz, "Gerek iklimsel avantajıyla kaliteli, natürel, organik üretimin avantajıyla gerek Fransa'ya, gerek Japonya'ya, gerek Birleşik Arap Emirlikleri'ne ilçemizden ihracat yapan firmalarımız bulunmaktadır" dedi.

Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti:

"Bin 300 yıllık tescilli anıt zeytin ağacına sahip ilçede 21 zeytinyağı fabrikası, 11 salamura tesisimiz var. Gerek iç piyasa gerekse dış piyasaya satışı yapılmaktadır. Zeytinyağı fabrikasında geçen yıl 80 ile 100 TL'den satışı yapılan zeytinyağının litre fiyatı bu yıl 300 ile 350 TL arasında değişmekte. Fiyatlar, bu gidişle daha da yükselebilir."

Üretici Mehmet Özkan ise, "Bu yıl zeytin yok yılını yaşıyor. Geçen yıl 100 liraya satışını yaptığım zeytinyağını bu yıl 350 liradan satıyorum. Bu yıl zeytinyağı fiyatından çok memnunum. Altın yılını yaşıyoruz emeğimizin karşılığını fazlasıyla kazanıyoruz" ifadelerini kullandı. - MERSİN