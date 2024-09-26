Zeybekci: Enflasyonla Mücadelede Tek Yöntem Üretimi ve Arzı Artırmak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, enflasyonla gerçek ve tek mücadele yönteminin üretimi, arzı artırmak olduğunu söyledi.

"Türkiye Buluşmaları" kapsamında bir dizi programa katılmak için Zonguldak'a gelen Zeybekci, bir otelde düzenlenen "İl Bilgilendirme Sunumu Toplantısı"na iştirak etti.

Sivil toplum kuruluşları ve iş insanlarıyla gerçekleşecek toplantı öncesi açıklama yapan Zeybekci, Türkiye olarak tüm dünyayla farklı ekonomi ortamından geçtiklerini söyledi.

Zeybekci, dünyadaki gerek para piyasalarıyla, gerek ekonomiyle, gerek tüketim eğilimleriyle bakıldığında farklılaşmanın yavaş yavaş başladığına değinerek, tüketimdeki daralmanın yavaş yavaş tüketimdeki genişlemeye doğru geçeceğini öngördüklerini dile getirdi.

Gezi ve 17-25 Aralık olayları, 15 Temmuz 2016 darbe girişimi, pandemi ve 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığını anımsatan, seçimlerden sonra da Türkiye'nin dünya standartlarında genel kabul görmüş ekonomi politikalarıyla yoluna devam etme kararı aldığını anlatan Zeybekci, "O döneme girdik. Öncesi yanlış mıydı, hayır ama o Çin'in, Japonya'nın ve Kore'nin çok başarılı şekilde uyguladığı uzun dönemli politikaydı. Yani yaklaşık olarak 30-40 yıl, 50 yıllık süreçte uygulanması gereken programdı. Türkiye'deki siyasi ortam, Türkiye'deki iklim öyle bir şeye müsaade etmez." diye konuştu.

Zeybekci, ekonomi yönetiminin aldığı tüm tedbirlerin tamamını sonuna kadar desteklediklerini vurguladı.

"Yatırımlarla ilgili çok önemli projelerimiz ve faaliyetler sürüyor"

Enflasyonla mücadelede atılması gereken adımı, yapılması gereken ilk müdahaleyi Türkiye olarak doğru zamanda doğru şekilde yaptıklarına işaret eden Zeybekci, şöyle konuştu:

"Parasal sıkılaşma. Bunu hiçbir zaman için ekonomik programı olarak görmüyorum. Öyle de dillendirmiyorum. Bunu parasal tedbir, parasal sıkılaşma olarak görüyorum. Çünkü enflasyonla mücadelelerde yapılması gereken parasal sıkılaşma şu demektir; talebe, yani insanlara elindeki parayla ürün veya tüketim talebinde bulunma, o parayı gel finans piyasalarında değerlendir. Onu da cazip hale getirdik. Yani paranın talebe gitmesini engellemek. Şu bir gerçektir ki, hiçbir talep yok edilemez. Talep sadece ertelenir. Atılması gereken ilk adım parasal sıkılaşmaydı. Bu adımı, bu tedbiri sonuna kadar destekliyoruz ama bu parasal tedbirlerin ekonomi programına dönüşmesi için enflasyonla gerçek ve tek mücadele yöntemi üretimi, arzı artırmaktır. Raftaki ve tezgahtaki malı arttırmadığınız sürece enflasyonla gerçek anlamda mücadeleyi yapamazsınız ve başaramazsınız. Bu da Türkiye için bu süreçte hemen, derhal, behemehal üretim seferberliği, yapısal reformlar seferberliği şeklinde süreç başlayacak. Bunu da göreceksiniz."

Zeybekci, bugün enflasyon sepetinin en ağırlıklı merkezinin gıda enflasyonu olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Yüzde 26'lar seviyesinde. Sepetin yüzde 26'sı gıdadan oluşuyor. Derhal Türkiye olarak burada çok hızlı sonuç alacağımız yatırımlarla ilgili de seferberlik başlatacağız. Şu andaki parasal tedbirlerin arkasında biz üretimle ilgili bölümleri de eklediğimiz zaman, yatırımlarla ilgili seferberliği başlattığımız zaman enflasyonla ilgili çok kalıcı sonuçları hızlı şekilde almaya başladığımızı da göreceğiz zaten. Önümüzdeki sene bugünlerde Türkiye'de hem üretim seferberliğinin hem de enflasyonla ilgili yüzde 20'li rakamların konuşulmaya başladığı günleri göreceğiz. Bugünlerde yani önümüzdeki sene bugünlerde. Bu programdan asla taviz vermeyeceğiz. Bu programdan asla dönüş olmayacak. Genel itibarıyla da yatırımlarla ilgili dediğim gibi çok önemli projelerimiz ve faaliyetler sürüyor."

AK Parti Ekonomi İşleri Başkanlığı olarak yeni hazırlıklarının bulunduğunu aktaran Zeybekci, şunları söyledi:

"Sürdürülebilirlik. Yani 2026'dan itibaren tüm dünyada, özellikle Avrupa'da başlamak üzere sınırlar çok daha farklılaşacak. Ticaret farklılaşacak. Karbon nötr, karbon sıfır diye çok farklı önlemler gelecek. Biz bunlara tarife dışı engeller diyoruz. Yani ürünün üzerinde ne kadar karbon bedeli varsa siz ülke olarak bununla ilgili artısını yerine koyup da onun nötrleştirmediyseniz satarken üzerinde karbon vergisi olacak. Onun için biz de şimdi sürdürülebilirlikle ilgili çalışma yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemin de çok önemli gündem maddelerinden biri olacak."

Konuşmanın ardından toplantı basına kapalı gerçekleştirildi.