Zambiya, Yatırım Forumu ve Fuarı'na ev sahipliği yapacak

Zambiya Cumhuriyeti'nin Muchinga Eyaleti'nde düzenlenecek olan Yatırım Forumu ve Fuarı, sürdürülebilir kalkınma ve yeşil çevre temasıyla gerçekleştirilecek. Fuarda, madencilik, enerji, imalat, tarım ve turizm gibi konular ele alınacak ve Zambiya hükümet yetkilileri de üst düzeyde katılım sağlayacak. SANKON üyesi yüzlerce şirketin katılacağı fuar, Türk iş dünyasını temsil edecek.

Zambiya Cumhuriyeti'nin Muchinga Eyaleti'nde 3-8 Ekim tarihleri arasında, dünya devletlerinden binlerce şirketin katılımıyla; "Sürdürülebilir Kalkınma Yoluyla Yeşil ve Sağlıklı Bir Çevre İçin Yatırımı Teşvik Etmek" temasıyla düzenlenecek bir Yatırım Forumu ve Fuarı'na ev sahipliği yapacak.

Zambiya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hakainde Hichilema tarafından yönetilecek olan "Yatırım Forumu ve Fuarı" madencilik, enerji, imalat, tarım ve turizm gibi konu başlıklarıyla yapılacak. Zambiya'nın Muchinga Eyaleti'nde 3-8 Ekim tarihleri arasında yapılacak fuara Zambiya hükümet yetkilileri de üst düzeyde katılım sağlayacak. "Sürdürülebilir Kalkınma Yoluyla Yeşil ve Sağlıklı Bir Çevre İçin Yatırımı Teşvik Etmek" temalı Yatırım Forumu ve Fuarı'nda, Zambiya ve Güney Afrika bölgesinden kamu ve özel sektör temsilcileri de yer alacak.

Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON) Dış ilişkiler Kurulu Başkanı Hilal Amil, SANKON adına yazılı açıklamada bulunarak, "Zambiya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği'nden gelen Yatırım Forumu ve Fuar davetini büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz. Zambiya Cumhuriyeti'nin Muchinga Eyaleti'nde 3-8 Ekim 2023 tarihleri arasında düzenlenecek olan,"Sürdürülebilir Kalkınma Yoluyla Yeşil ve Sağlıklı Bir Çevre İçin Yatırımı Teşvik Etmek" temalı fuara, SANKON üyesi yüzlerce şirket katılım sağlayacaktır. Ülkeler arasındaki bu tür etkinlikler karşılıklı ticaret ve yatırım olanaklarını artıracaktır. SANKON kuruluşu olarak, güçlü olan iki ülke ilişkilerini daha da güçlendirmek istiyoruz. Bu doğrultuda tüm imkanlarımızla girişimde bulunarak, SANKON üyesi çok sayıda şirketlerimiz, Zambiya Cumhuriyeti'nde yapılacak olan fuarda Türk iş dünyasını temsil edeceklerdir" dedi.