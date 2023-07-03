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Yüksek Hızlı Tren biletlerine yüzde 30 zam! İstanbul-Ankara bileti 323 liraya yükseldi

Ekonomi Haberleri

2023 yılı başında Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferlerine yüzde 15 oranında zam yapan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları, Kurban Bayramı tatili sonrası yaklaşık yüzde 30'luk yeni bir zam daha yaptı. Fiyat artışıyla birlikte İstanbul-Ankara bileti 323 TL'ye yükselirken, Eskişehir-Konya arası bilet 184 TL'ye, Eskişehir-İstanbul arası ise 210 TL'ye çıktı.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları, Yüksek Hızlı Tren (YHT) bilet fiyatlarında yeni bir zamma gitti. Sene başında yapılan yüzde 15 oranındaki zammın ardından yeni zam yaklaşık yüzde 30 oranında oldu.

İSTANBUL-ANKARA ARASI 323 TL

Ocak ayında yapılan zam sonrası İstanbul-Ankara arası bilet fiyatı 215 TL'den 248 TL'ye çıkmıştı. Son zamla birlikte İstanbul-Ankara bileti 248 TL'den 323 TL'ye yükseldi. Eskişehir-Konya arası bilet ise 141 TL'den 184 TL'ye yükseldi.

ESKİŞEHİR-İSTANBUL BİLETİ 210 TL OLDU

Eskişehir-Ankara arası bilet fiyatı 110 TL'den 136 TL'ye, Eskişehir-İstanbul arası 161 TL'den 210 TL'ye, Ankara-Konya biletleri 112 TL'den 146 TL'ye çıktı. Ankara-Sivas biletinin ise 312 TL'ye yükseldiği görüldü.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi

Tcdd Yht Ekonomi Haberler

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Yorumlar (2)

Yunus Deliorman :

yanlış anlamayın hem kuyruk olmasın hemde enflasyon düşsün diye zam yaptılar

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Berk Gürün:

Durmak yok zama devam

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