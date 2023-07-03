Yüksek Hızlı Tren biletlerine yüzde 30 zam! İstanbul-Ankara bileti 323 liraya yükseldi

2023 yılı başında Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferlerine yüzde 15 oranında zam yapan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları, Kurban Bayramı tatili sonrası yaklaşık yüzde 30'luk yeni bir zam daha yaptı. Fiyat artışıyla birlikte İstanbul-Ankara bileti 323 TL'ye yükselirken, Eskişehir-Konya arası bilet 184 TL'ye, Eskişehir-İstanbul arası ise 210 TL'ye çıktı.