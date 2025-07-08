YTÜ ve İSO arasında 'Üniversite-Sanayi İşbirliği Protokolü' imzalandı

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) ve İstanbul Sanayi Odası (İSO), AR-GE'den nitelikli istihdama, ÜR-GE'den teknoloji transferine uzanan çok yönlü ve kapsamlı bir işbirliği protokolü imzaladı.

"Üniversite-Sanayi İşbirliği Protokolü"nün imzaları, YTÜ Davutpaşa Kampüsü'nde düzenlenen törende YTÜ Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik, İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan tarafından atıldı. Protokol, "Eğitim ve Öğretim", "AR-GE ve İnovasyon" ve "Etkileşim ve İş Birliği Geliştirme" olmak üzere üç ana başlık altında somut hedefler belirliyor.

Bu protokolle, Türkiye'nin sanayi gücünü bilimsel bilgiyle buluşturarak sürdürülebilir kalkınma hedeflerine yön verecek tarihi bir adım atılırken, iki kurum Türkiye'nin ekonomik kalkınma ve teknolojik dönüşüm hedeflerine doğrudan katkı sunmak amacıyla güçlerini birleştirdi.

YTÜ Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik imza töreninde yaptığı konuşmada, İSO ile imzaladıkları protokolle, geleneksel üniversite-sanayi işbirliklerinden farklı olarak çok katmanlı, performans odaklı ve öğrenci-akademisyen dostu bir yapı kurma sürecini başlattıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Temel amacımız, üniversitemiz ile sanayicilerimiz arasında nitelikli, sürdürülebilir ve etki odaklı bir işbirliği kurmak, ülkemizin AR-GE, ÜR-GE, inovasyon ve sürdürülebilirlik odaklı dönüşüm kapasitesini artırmaktır. Bu kapsamda İSO Genç Araştırmacı Programını hayata geçirecek, KOOP modelimizle öğrencilerimize sanayinin kapılarını sonuna kadar açacak ve akademisyenlerimizin güncel sorunlara yönelik inovatif çözümler geliştirmesine olanak tanıyacağız.

Protokol kapsamında YTÜ öğrencileri, firmalarda uzun dönemli staj ve saha deneyimi kazanacak. Öğrencilerimiz yeni dönemde İSO Genç Araştırmacı Programı aracılığıyla tez ve proje uygulamaları yapabilecek. Akademisyenlerimiz ise firmaların ihtiyaçlarına yönelik ortak AR-GE ve ÜR-GE projelerinde yer alabilecek. 'Eğitim ve Öğretim', 'AR-GE ve İnovasyon' ve 'Etkileşim ve İş Birliği Geliştirme' olmak üzere üç ana başlıkta yürüteceğimiz sistematik çalışmalarla, hem akademik bilginin ekonomik kalkınmaya katkısını artıracak hem de geleceğin sanayicilerini İSO ile birlikte yetiştireceğiz."

"İSO'nun sanayi tecrübesi ile YTÜ'nün bilimsel birikimini bir araya getiriyoruz"

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ise sanayi kuruluşları açısından, üniversitelerle kurulan güçlü işbirliklerinin, küresel rekabette sürdürülebilir avantaj sağlayan en önemli unsurlardan biri olduğunu söyledi.

Bu nedenle üniversite-sanayi işbirliğini yalnızca proje bazlı çalışmalarla değil, ortak vizyon, strateji ve anlayışla daha da ileriye taşıma sorumluluğunu taşıdıklarını bildiren Bahçıvan, "İmzaladığımız protokol, sanayinin nitelikli bilgiye ve nitelikli personele erişimini kolaylaştırırken, sanayimizin rekabet gücü yüksek, yenilikçi ürünler üretebilecek bir yapıya kavuşturulmasını hedeflemektedir. Bu işbirliğiyle, sanayicilerimize çözüm olabilecek yenilikçi uygulama ve ürünlerin geliştirilmesini sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Girişimcilik alanında yapacakları işbirlikleri ile geleceğin sanayicilerinin desteklenmesini amaçladıklarından bahseden Bahçıvan, İSO'nun sanayi tecrübesi ile YTÜ'nün bilimsel birikimini bir araya getiren bu stratejik ortaklığın, Türkiye'nin sanayi ekosistemine büyük güç katacağını aktardı.

Klasik modellerin dışında yeni nesil işbirliği modeli

Toplantıda verilen bilgiye göre, YTÜ ve İSO arasındaki işbirliği, alışılagelmiş üniversite-sanayi ortaklıklarının bir adım ötesine geçerek somut çıktılara odaklanan dinamik bir yapı vadediyor.

Protokol, İSO Genç Araştırmacı Programı gibi yenilikçi programlarla ortak tez projelerinden girişimcilik programlarına, mentorluk faaliyetlerinden sektörel seminerlere, staj ve istihdam olanaklarına kadar ekosistemin tüm bileşenlerini kapsayarak çok yönlü bir etkileşime zemin hazırlıyor. Ayrıca, sanayide ve üniversitede yeşil yakalı yetkinliklerin artışını desteklemek üzere ortak çalıştay ve sertifika programları düzenlenmesi de öncelikli hedefler arasında yer alıyor.

Protokolün ana hedeflerinden biri, sanayinin AR-GE ve inovasyon kapasitesini maksimize etmek olarak açıklandı. Bu kapsamda İSO üyesi firmalar, YTÜ'nün mühendislik ve bilim alanlarındaki akademik uzmanlığından ve yaygınlaştırılması hedeflenen ileri teknoloji laboratuvar, test ve analiz hizmetlerinden doğrudan faydalanabilecek. Ortak projelerle, yüksek teknolojiye dayalı üretim teşvik edilecek ve Türkiye'nin orta yüksek ve yüksek teknolojili alanlardaki üretim oranının artırılmasına odaklanılacak.

Nitelikli insan kaynağı sanayiye entegre oluyor

İşbirliği aynı zamanda sanayinin en önemli ihtiyacı olan nitelikli insan kaynağı sorununa kökünden bir çözüm sunuyor. Üniversite bünyesinde, sektörün güncel ihtiyaçlarına göre tasarlanacak özel eğitim programları, sertifika programları ve ortak müfredat çalışmaları yapılacak.

Öğrenciler, KOOP Programı gibi mekanizmalarla staj ve proje bazlı çalışma imkanlarıyla henüz mezun olmadan endüstriyel tecrübe kazanırken, sanayiciler de geleceğin yeteneklerini erkenden keşfetme ve bünyelerine katma fırsatı bulacak. Ayrıca, İSO üyesi firmaların temsilcileri, gönüllülük esasıyla üniversitede sektörel eğitim ve seminerler vererek tecrübelerini doğrudan öğrencilere aktarabilecek.

Protokolle, Yıldız Teknik Üniversitesinin çatısı altında yürütülen yüzlerce akademik çalışmanın ve patentin sanayiye uygulanmasının önü de açılıyor. Protokol, bilimsel araştırmaların somut projelere ve katma değeri yüksek, yenilikçi ürünlere dönüşmesini sağlayacak etkin mekanizmalar kuracak.

Bu sayede hem üniversitenin ürettiği bilgi değere dönüşecek hem de sanayi, güncel bilimsel gelişmelerden anında haberdar olarak kendini sürekli yenileme imkanına kavuşacak. Bu stratejik ortaklık, İSO'nun Türk sanayini dünya ölçeğinde geliştirme vizyonu ile YTÜ'nün topluma ve bilime hizmet misyonunu ortak bir paydada buluşturarak Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine güçlü bir ivme kazandıracak.