Yozgat'ta Belediye Su Değirmeniyle Karabuğday Unu Üretiyor

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde belediye, Çekerek Irmağı üzerine kurduğu su değirmeninde karabuğdaydan un üretiyor.

Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, yazılı açıklamasında, gelişen teknolojiye rağmen gelenekleri yaşatmak amacıyla Çekerek Irmağı'na su değirmeni kurduklarını, karabuğday başta olmak üzere yöredeki buğday çeşitlerinden doğal yöntemle katkısız un ürettiklerini belirtti.

Karabuğdayın kıymetli ve pahalı olduğunu ifade eden Çakır, bu unun vatandaşlara ulaştırılmasına katkı sunmaya çalıştıklarını vurguladı.

Çekerek Irmağı ve barajı etrafında belediyeye ait arazilere karabuğday ektiklerini aktaran Çakır, "Elde ettiğimiz karabuğdayı su değirmenimizde una dönüştürüyoruz. Bu unu paketleyip vatandaşlarımızın ulaşması için Çekerek Kadın Girişimci Kooperatifi ve yöresel ürünler satış merkezimizde satışa sunuyoruz. İnşallah 2024'te bu projeyi daha da büyüterek daha çok kişiye ulaşmayı hedeflemekteyiz." ifadelerini kullandı.