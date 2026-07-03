Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, haziran ayı enflasyon verilerini değerlendirdi Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, haziran ayı enflasyon verilerini değerlendirerek, jeopolitik gelişmelere bağlı enerji ve emtia fiyatlarındaki oynaklıkların dezenflasyon sürecini yavaşlatabildiğini ancak uygulanan politikalar sayesinde enflasyondaki aşağı yönlü eğilimin devam etmesinin beklendiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, jeopolitik gelişmelere bağlı enerji ve emtia fiyatlarındaki oynaklıkların dezenflasyon sürecinde zaman zaman yavaşlamalara yol açabildiğini belirterek, "Söz konusu şoklara rağmen eşgüdüm içerisinde yürüttüğümüz para, maliye ve gelirler politika bileşiminin sağladığı makro finansal istikrar sayesinde enflasyondaki aşağı yönlü ana eğilimin devam etmesi beklenmektedir." ifadesini kullandı.

Yılmaz, NSosyal hesabından haziran ayı enflasyon verilerine ilişkin yaptığı paylaşımda, ekonomi programının temel önceliği olan enflasyonla mücadelede kararlı ve bütüncül politikalarla ilerlemeye devam ettiklerini bildirdi.

Tüketici enflasyonunun haziran ayında yüzde 0,99 olarak gerçekleştiğini, yıllık enflasyonun yüzde 32,11 seviyesine gerilediğini hatırlatan Yılmaz, "Aylık enflasyon oranının gerilemesinde, özellikle gıda ve hizmet kalemlerinde gözlenen gelişmeler belirleyici olmuştur. Taze sebze ve meyve fiyatlarındaki düşüşün sürmesi gıda enflasyonundaki olumlu görünümü desteklemiştir." değerlendirmesini yaptı.

Yılmaz, hizmet sektöründe ise fiyat artışının geçen aya göre zayıflarken yıllık bazda da gerilediğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Jeopolitik gelişmeler kaynaklı yaşanan enerji şokunun etkisiyle önceki dönemde artan ulaştırma hizmetleri fiyatları, akaryakıt fiyatlarındaki düşüş ve bayram kaynaklı etkilerin de ortadan kalkmasıyla haziran ayında ılımlı bir görünüm sergilemiştir. Kira enflasyonu ise yıllık bazda düşüş eğilimini sürdürmüştür. Yılın ikinci yarısında dezenflasyon sürecini destekleyen unsurların daha belirgin hale gelmesini bekliyoruz. Küresel koşullardaki normalleşme eğilimi ve jeopolitik gerilimlerin azaltılmasına yönelik barış ve diplomasi adımlarının enerji ve emtia fiyatları üzerindeki baskıları sınırlaması, dışsal maliyet koşullarına ilişkin görünümü desteklemektedir. Bunun yanı sıra, geçtiğimiz yıl tarımsal üretim ve gıda fiyatları üzerinde baskı oluşturan kuraklık ve don gibi olumsuz iklim koşullarının ardından bu yıl daha elverişli bir görünümün öne çıkması, tarımsal arz koşullarındaki iyileşme kanalıyla gıda enflasyonunu destekleyebilecektir. Türk lirasındaki oynaklığın düşük seyretmesi ve öngörülebilirliğin artması da fiyatlama davranışları ve beklenti kanalı üzerinden dezenflasyon sürecine katkı sağlamaktadır.

Jeopolitik gelişmelere bağlı enerji ve emtia fiyatlarındaki oynaklıklar dezenflasyon sürecinde zaman zaman yavaşlamalara yol açabilmektedir. Söz konusu şoklara rağmen eşgüdüm içerisinde yürüttüğümüz para, maliye ve gelirler politika bileşiminin sağladığı makro finansal istikrar sayesinde enflasyondaki aşağı yönlü ana eğilimin devam etmesi beklenmektedir."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, bu doğrultuda verimlilik artışını merkeze alan, yüksek katma değerli üretimi teşvik eden, yatırım, üretim ve ihracat odaklı büyüme anlayışını destekleyen politikaları kararlılıkla sürdürerek, Türkiye ekonomisinin rekabet gücünü artıracak ve sürdürülebilir büyüme kapasitesini güçlendirecek yapısal dönüşüm adımlarını güçlü bir iradeyle hayata geçirmeye devam edeceklerini vurguladı.

Kaynak: AA / Harun Kutbe
Teklif Meclis'te! En düşük emekli aylığı belli oldu

Teklif Meclis'te! En düşük emekli aylığı belli oldu
Emekli ve memurun zam oranı netleşti! İşte meslek meslek yeni maaşlar

Emekli ve memurun zam oranı netleşti! İşte meslek meslek yeni maaşlar
Deniz Göktaş'a destek için adliyeye giden Kılıçdaroğlu'na protesto

Deniz Göktaş'a destek için adliyeye giden Kılıçdaroğlu'na büyük şok
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

88 yıllık kötü seri sona erdi! İsviçre bir üst tura çıktı

Bu maçta 88 yıl sonra bir ilk yaşandı!
Enflasyon rakamları belli oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
425 şubesi olan ünlü tatlıcının ürününde hile çıktı

425 şubesi olan ünlü tatlıcının ürününde hile çıktı
Dünya Kupası'nda skandal! Mısır Milli Takımı ile ABD polisi arasında arbede çıktı

Dünya Kupası'nda büyük skandal
Sigara ve tütün mamullerinde temmuz-aralık döneminde ÖTV artışı olmayacak

Resmi Gazete'de yayımlandı! Sigara zammıyla ilgili yeni karar
Sahadan teyit geldi: PKK, Gara Dağı'ndaki en kritik kampını boşalttı

Sahadan teyit geldi! PKK'da dikkat çeken hareketlilik
'Evde çalınır' diye yanında taşıdığı 400 gram altını pazarda çaldırdı

"Evde çalınır" korkusuyla yanına aldı! Pazarda tüm serveti buhar oldu