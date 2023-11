Yıldız Holding’in her yıl kasım ayında kutladığı geleneksel ‘Mutlu Et Mutlu Ol Günü’ne bu yıl Cumhuriyet’in 100. yılı coşkusu damga vurdu. Yıldız Holding, gün boyu düzenlediği toplumsal fayda odaklı faaliyetlerin yanı sıra, bu sene arkeolojik eserlerin yer aldığı yeni koleksiyon sergisinin açılışını da yaptı.

Yıldız Holding, Geleneksel 'Mutlu Et Mutlu Ol Günü'nü Cumhuriyet'in 100. Yılı Coşkusuyla Kutladı

Yıldız Holding'in her yıl kasım ayında kutladığı geleneksel 'Mutlu Et Mutlu Ol Günü'ne bu yıl Cumhuriyet'in 100. yılı coşkusu damga vurdu. Yıldız Holding, gün boyu düzenlediği toplumsal fayda odaklı faaliyetlerin yanı sıra, bu sene arkeolojik eserlerin yer aldığı yeni koleksiyon sergisinin açılışını da yaptı.

Yıldız Holding çalışanlarının her yıl kasım ayının üçüncü perşembe günü kutladığı geleneksel 'Mutlu Et Mutlu Ol Günü'ne bu yıl holdingin Çamlıca Kampüsü ev sahipliği yaptı. Yıldız Holding çalışanlarının bir yıl boyunca hayata geçirdikleri gönüllülük ve toplumsal fayda faaliyetlerini hep birlikte kutladıkları Mutlu Et Mutlu Ol Günü'nde çalışanlar, gün boyunca ileri dönüşüm, atıksız mutfak gibi sürdürülebilirlik temalı pek çok farklı atölyeye katıldı ve Cumhuriyet'in 100. yılına atıfla kolektif bir sanat çalışması yaptı. Bugüne özel Yıldız Holding çalışanlarının katılımıyla düzenlenen kermesten elde edilen gelirse LÖSEV'e bağışlandı.

ANADOLU'NUN KÖKLÜ TARİHİNE IŞIK TUTAN SERGİ, YILDIZ HOLDİNG SERGİ SALONU'NDA ZIYARETE AÇILDI

Her yıl Mutlu Et Mutlu Ol Günü'nde yeni bir sanat koleksiyonuna ev sahipliği yapan Yıldız Holding'de bu yıl da Anadolu medeniyetlerinin tarihine ışık tutan özel bir serginin açılışı, İstanbul Valisi Sayın Davut Gül'ün katılımıyla yapıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü'ne kayıtlı 672 farklı tarihi eser arasından 350 eserlik bir seçki, Yıldız Holding Sergi Salonu'nda ziyarete açıldı. M.Ö. 3500'den 19. yüzyıla kadar uzanan tarihsel süreçten günümüze ulaşmış testiler, kaseler, mühürler, figürinler ve daha pek çok eserin yer aldığı sergi, Tunç-Demir Çağı, Helenistik, Roma, Bizans ve Selçuklu dönemlerine ait eserlerin yanı sıra İslami dönemler ile Osmanlı İmparatorluğu'nun son yüzyılına kadar tarihlenen eserleri de kapsıyor. Sergide ayrıca geleneksel İslam sanatında önemli bir yer tutan ve şifalı olduğuna inanılan 'Vekf'lerin yanı sıra, İran'ın güneybatısında dağlık bir bölge olan Luristan'a özgü sandık mezarlarda bulunan bıçaklar, kamalar, iğneler ve standartlar ile 'Gözyaşı Şişesi' olarak bilinen 'Unguentarium'lar da görülebilecek. Yıldız Holding'in yeni kalıcı koleksiyon sergisi Çamlıca'daki sergi salonunda ziyaretçilerini bekliyor.

ALİ ÜLKER: ÜLKEMİZE HİZMET ETMENİN VE DEĞER YARATMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ

Türkiye'nin en köklü kuruluşlarından biri olarak, 100. yılını kutlayan Cumhuriyet'e değer katma gayesiyle çalışmaya devam edeceklerini söyleyen Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, şunları söyledi:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılını kutlarken bu 100 yıllık sürecin 80 yılında Ülker ailesi olarak ülkemize hizmet etmenin ve değer yaratmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yıl boyunca kapsayıcılığı, insanı ve sosyal faydayı merkeze alarak gerçekleştirdiğimiz kapsamlı çalışmalarla dünyanın dört bir yanına dağıttığımız mutluluğu, başarımıza katkıda bulunan tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte kutluyoruz. Yıldız Holding çatısı altında dünya genelinde 75 bin çalışanımızla ülkemizde ve içinde bulunduğumuz coğrafyalarda toplumsal fayda odaklı çalışmalara devam edeceğiz."

MURAT ÜLKER: İNSANLIK TARİHİNİN AYAK İZİ OLAN BU ESERLER ORTAK HAFIZAMIZA IŞIK TUTUYOR

Yıldız Holding'in kuruluşundan bu yana Türkiye ekonomisinin kalkınma hedeflerine sağladığı katkıların yanı sıra kültürel ve sanatsal faaliyetlerle de toplumsal fayda sağladığını belirten Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve pladis Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, "Anadolu, tarih boyunca birçok büyük medeniyetin doğduğu ve zamanın kılavuzluğunda insanlığın hikayesinin yazıldığı bir coğrafyadır. Bizlere miras kalan bu zengin tarih, aynı zamanda bugünümüzü anlamamıza ve geleceğimizi inşa etmemize rehberlik eder. Yıldız Holding olarak, kültürel mirası koruma ve gelecek nesillere aktarma sorumluluğumuzu büyük bir gurur ve özveriyle taşıyoruz. Kültürel ve sanatsal faaliyetlerimizle toplumu bir araya getirme misyonunu üstleniyor, projelerimizle kültür dünyamıza değer katmaya özen gösteriyoruz. Herkese açık olan sergi alanımız sadece sanata değil, bundan böyle insanlık tarihinden önemli bir kesite de ev sahipliği yapıyor. İnsanlığın büyük adımlarını, medeniyetlerin izini sürmek isteyen herkesi bu benzersiz sergiye davet ediyorum. Birlikte geçmişe kulak verelim ve geleceği birlikte inşa edelim." dedi.

Murat Ülker, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yüce Allah'ın kitabında buyurduğu gibi, eskilerin ardında bıraktıklarından öğüt almamız gerekiyor. Koleksiyonumuzda bulunan toprak altı eserlerimizin büyük ağırlığı son 5 bin seneden bugünlere gelmiş kandillerden oluşuyor. Dedemin hatta babamın da kandil ışığında ders çalıştığını düşününce arada kesilen elektriklere çok üzülmüyorum."

MEHMET TÜTÜNCÜ: ÇALIŞANLARIMIZ, İÇİNDE BULUNDUĞUMUZ TOPLUMA POZİTİF DEĞER KATMAK İÇİN ÇALIŞIYOR

Yıldız Holding'in tüm faaliyetlerinde insanı merkeze aldığını söyleyen Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve CEO'su Mehmet Tütüncü de şöyle konuştu:

"Topluma faydalı olabilmek adına hayata geçirdiğimiz tüm faaliyetlerimizin arkasında, kurucumuz merhum Sabri Ülker'den bize miras kalan ve her adımımızda önceliklendirdiğimiz 'Mutlu Et Mutlu Ol' anlayışı yatıyor. Bu anlayışın en somut yansımalarına ise 'Mutlu Et Mutlu Ol' gününde şahit oluyoruz. Dünyanın dört bir yanından çalışanlarımız, topluma örnek teşkil eden sorumluluk bilinci ve duyarlı yaklaşımlarıyla dünyayı daha yaşanılabilir hale getirmek için çaba gösteriyorlar. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılında da bu anlayışla işimizin yanı sıra topluma, ülkemize ve dünyaya değer katmak için var gücümüzle çalışacağız. Cumhuriyet'imizin yıldızı yeni yüzyılda da parlasın diye Yıldız Holding olarak, etki ettiğimiz tüm ekosistemde insanı merkeze alarak gelişmeye ve toplumsal faydayı artırmaya devam edeceğiz."

