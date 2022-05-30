Binali Yıldırım'dan hayat pahalılığı yorumu: Birinci meselemiz enflasyon, üstesinden geleceğiz - Haberler

Sivas'ın Suşehri ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığı'nı ziyaret eden AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, burada partililere hitaben bir konuşma yaptı. Hizmet üretebilmek için gerekli olan güven ve istikrarın önemine değinen Yıldırım, "20 yıl içerisinde başımıza gelen pişmiş tavuğun başına gelmedi. Darbe girişimleri, Gezi olayları, 17-25 Aralık, 15 Temmuz, elektronik muhtıra ne sayarsan say. Tabiri caizse şeytan taşlamaktan arta kalan vakitlerde de memleketin işlerini yapmaya çalıştık. Çok da iş yaptık ama dediğim gibi yetmez, daha çok yapmamız lazım. Önümüzde büyük bir 2023 hedefleri var. Birçoğunu gerçekleştirdik. 2053 vizyonumuz var. Tüm bunların hesapları kitapları yapılmış vaziyette. Ama önemli olan kardeşlerim, değerli yol arkadaşlarım bir şeyi yapmak için önce istikrar lazım, güven lazım. Güven ve istikrarın olmadığı yerde allameicihan olsan hiçbir şey yapamazsınız. Son 20 yılki başarının arkasında bu vardır, milletin desteği vardır, istikrarlı yönetim vardır, bölücü terör örgütlerine karşı karalı bir duruş vardır" dedi.

"BİRİNCİ MESELE ENFLASYON"

Enflasyon ve hayat pahalılığının üstesinden geleceklerini belirten Yıldırım, "2000'li yılların başında buralara teröristler cirit atıyordu. Karadeniz geçişleri bu bölgeden yapılıyordu. Az mı vatandaşımız şehit oldu. Elhamdülillah bugün bunları konuşmuyoruz. Terör artık ülkemizin birinci sorunu değil. Birinci sorunumuz; enflasyon var, hayat pahalığı var, zorluklarımız var, bunların farkındayız, dünyada yalnız değiliz. Bütün ülkelerin pandemiden dolayı ayarı bozuldu, çivisi çıktı. Pandemide, üretim yapılamadı, hizmet üretilemedi, tedarik zinciri kayboldu. Şimdi muazzam bir talep ve yetersiz arz var. Bunun neden olduğu bir hayat pahalılığı oldu. Ama bütün bunların üstesinden gelecek bir siyasi irade var, bundan haberiniz olsun. Liderimiz, genel başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve ekibi olarak bizler, bu güne kadar birçok badireden ülkemizi çıkarttığımız gibi bu badireden de elhamdülillah çıkartacağız. Hiç endişeniz olmasın" dedi.

"2023 SEÇİMLERİ TÜM SEÇİMLERDEN DAHA ÖNEMLİ"

Yıldırım, 2023 seçimlerinin tüm seçimlerden daha önemli olduğunun altını çizerek "Tüm seçimler önemli ama 2023 seçimleri daha önemli. Çünkü 2023 seçimleri üzerinde bazı planlar var. Plan şu 'Recep Tayyip Erdoğan'ı gönderelim', tamam da kardeşim, gönderelim de ne yapacaksınız. Sonrası için bir düşünceniz var mı, planınız var mı? Yok. Neden yok, onu bize söylemediler. Neyi söylediler. Tayyip Erdoğan'ı gönderin. İyi gönderelim de ne yapacağız diye sormadınız mı? Bu ülkeye hizmet etmek, bu ülkenin topraklarında hür ve bağımsız yaşayan yerli ve milli herkesin hakkıdır, görevidir. Ama kökleri dışarıda olan ülkenin birliği, beraberliği, bölünmez bütünlüğüne karşı tavır koyamayan, bölücülere göz kırpan, müzmin düşmanlara umut veren hiçbir siyasi eylem ve girişim bu ülkede yer bulamaz. Bunu herkes böyle bilsin" şeklinde konuştu.

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi