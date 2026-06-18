Haberler

Sanayide yeşil dönüşüm yolculuğu Bursa'dan başladı

Sanayide yeşil dönüşüm yolculuğu Bursa'dan başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Dünya Bankası destekli Türkiye Yeşil Sanayi Projesi kapsamında 9 ilde düzenleyeceği Yeşil Sanayi Buluşmaları'nın ilk durağı Bursa oldu. Buluşmalarda yeşil dönüşüm, kaynak verimliliği ve sürdürülebilir üretim teşvik edilecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 9 ilde düzenlenecek 'Yeşil Sanayi Buluşmaları'nın ilk durağı Bursa oldu.

Dünya Bankası destekli Türkiye Yeşil Sanayi Projesi kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen ve 9 ili kapsayan 'Türkiye Yeşil Sanayi Buluşmaları'nın ilk durağı Bursa oldu. Bursa'nın ardından Türkiye'nin önde gelen sanayi kentleri olan Denizli, Kayseri, Tekirdağ, Samsun, Konya, Gaziantep, Adana ve İzmir'de de Bakanlık uzmanları, sanayiciler, akademisyenler ve sektör paydaşlarının katılımıyla ticaret ve sanayi odalarının ev sahipliğinde programlar gerçekleştirilecek.

Sanayide yeşil dönüşüm hız kazanacak

9 ilde gerçekleştirilecek buluşmalar ile sanayide yeşil dönüşüm çalışmalarına hız kazandırılması, kaynak verimliliğinin desteklenmesi, bilgi paylaşımının artırılması ve sanayi üretiminin sürdürülebilir bir anlayışla geliştirilmesinin teşvik edilmesi amaçlanıyor. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde düzenlenen Yeşil Sanayi Buluşması'nda da sanayi işletmelerine yeşil dönüşüm sürecinde yararlanabilecekleri ulusal ve uluslararası finansman kaynakları, destek mekanizmaları ve teşvik programlarına ilişkin kapsamlı bilgiler aktarıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kaçırıldı

İBB yöneticisi evinin önünden kaçırıldı
Kaçırılan İBB yöneticisi Erhan Karaal'ın eşi o anları anlattı

Kaçırılan Erhan Karaal'ın eşi dehşet anlarını anlattı
Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi! İşte sözleşme süresi ve yardımcısı

F.Bahçe'de İsmail Kartal dönemi! İşte sözleşme süresi ve yardımcısı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsmail Kartal'dan ilk sözler! İşte sözleşme detayları ve ekibindeki isim

İsmail Kartal'dan ilk sözler! Sözleşme detayları da belli oldu
Haluk Levent'e büyük şok: 70 milyon TL ceza kesildi, ödemezse hapse girecek

Haluk Levent'e büyük şok: 70 milyon TL ceza kesildi
Camide uygunsuz davranışta bulunan diğer şüpheli de tutuklandı

Camide ilişkiye girerken yakalanan diğer şüpheli de tutuklandı
Akılalmaz olay! 20 yıl aradıkları kardeşlerinin öldüğünü mahkemede öğrendiler

20 yıllık gizem! Ölüm kaydı yok, mezar yeri yok, haber veren yok
Mardin'de hakkında 197 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Suç makinesi yakalandı! Hakkında 197 yıl hapis cezası vardı
Nagihan'a ne içirdiler? Survivor'da kafa karıştıran görüntü

Sosyal medya yıkılıyor! Acun Ilıcalı bu görüntüye ne diyecek?

İstanbul'da büyük yangın! Alevler araçlara sıçradı, dumanlar şehri kapladı

İstanbul'da büyük yangın! Dumanlar şehri kapladı, araçlar yanıyor