Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı Gaziantep'te Tanıtıldı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) iş birliğinde "Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı ve Yeni Teşvik Sistemi Bilgilendirme Toplantısı"gerçekleştirildi.

GSO ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya GSO Yönetim Kurulu Üyesi Ali Can Koçak, İKA Genel Sekreteri Ahmet Paksu, GSO Meclis Üyesi ve GSOMEM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hakan Çakıcı, İKA Gaziantep Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Osman Toksin, Kilis Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Mehmet Polat, GSO Genel Sekreter Yardımcıları Kübra Kayın, Veysel Çelebi ve firma temsilcileri katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın öncülüğünde Türkiye genelinde hayata geçirilen Yerel Kalkınma Hamlesi Programı ve Yeni Teşvik Sistemi hakkında bilgilerin verildiği toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren GSO Yönetim Kurulu Üyesi Ali Can Koçak, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından Türkiye'nin kalkınma öncelikleri doğrultusunda hazırlanan ve bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması ile yerel potansiyelin harekete geçirilmesini amaçlayan bu program hem şehrimiz hem de ülkemiz adına büyük önem taşımaktadır. Bildiğiniz üzere, Yerel Kalkınma Hamlesi Programı 2025 yılı çağrısı kapsamında, Gaziantep için 4 yatırım konusu belirlenmiştir. Bu yatırım konuları, her bölgenin kendi özgün potansiyelini ve gelişim alanlarını dikkate alarak seçilmiştir. Sitrik asit üretimi, rejenere iplik üretimi, biber atıklarından katma değerli ürünler üretimi ve orta ile yüksek teknolojili tekstil makineleri üretimi, Gaziantep için yerel kalkınma hamlesi programı kapsamında desteklenecektir" dedi.

Programın en önemli taraflarından birinin de yatırımcılara sağlanan kapsamlı devlet destekleri olduğunu dile getiren Ali Can Koçak, "Bu yatırımlarda KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, sigorta primi işveren hissesi desteği, yüzde 60 oranında vergi indirimi, yatırım katkı oranı, nakdi ve faiz destekleri gibi devlet desteklerinden yüksek seviyede faydalanılacaktır. Yerel ekonomimizin güçlenmesi ve Gaziantep'in kalkınma yolundaki atılımlarına katkı sağlamak adına oldukça önemli olan bu programın şehrimize, firmalarımıza hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

İKA Genel Sekreteri Ahmet Paksuda toplantıdaki açılış konuşmasında, "Gaziantep'in üretim ve yatırım gücünü artırmak adına teşvik sistemlerinin etkin kullanımı büyük önem taşıyor. Yerel Kalkınma Hamlesi kapsamında şehrimize sunulan fırsatları en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Yeni teşvik sistemi ile birlikte bölgesel farklılıklar göz önüne alınarak daha adil ve etkili destekler sunulmaktadır. Sanayicilerimizin bu mekanizmalardan en iyi şekilde faydalanmasını arzu ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından Gaziantep Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Osman Toksin, programın kapsamı, hedefleri ve başvuru süreçleri hakkında detaylı bilgilerin yer aldığı sunumunu gerçekleştirdi.

Toplantı soru-cevap kısmının ardından sona erdi. - GAZİANTEP