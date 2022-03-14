Yer: Türkiye! Bu şatolar Araplar için yapıldı ancak 11 yıldır tamamlanamıyor

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yapımına 2011 yılında başlanan Burj Al Babas projesi belirsizliğini koruyor. Arap yatırımcıları Türkiye'ye çekmek için büyük bir termal tatil köyü inşa etmeyi amaçlayan proje, aradan geçen 11 yıla rağmen bir türlü bitirilemedi.

HAZİRAN 2018'DE KONKORDATO BAŞVURUSU YAPTI

Mudurnu ilçesinde 2011 yılında yapımına başlanan 732 villa, AVM, otel ve 2 kongre merkezinin yer aldığı proje kapsamında, şato tipindeki villalardan 350'si, inşaat çalışmaları devam ederken, Katar, Bahreyn, Kuveyt, Dubai ve Suudi Arabistan'daki müşterilere satıldı. Arap müşterilerin taksitleri zamanında ödememesi ve şirketin ekonomik planlamada yaşadığı sorunlar nedeniyle Burj Al Babas adlı projenin sahibi Sarot Termal Grup, Haziran 2018'de konkordato başvurusunda bulunmuştu. Mahkeme, şirkete 3 ay süre verdi. Sürenin dolmasıyla İstanbul 3'üncü Ticaret Mahkemesi, Eylül ayında Sarot Grup çatısı altındaki 3 şirket hakkında iflas kararı verdi.

İFLAS KARARI KALDIRILDI

Şirketin itirazları üzerine 2019 yılının ocak ayında, söz konusu proje hakkında satışa ve inşaata devam izni verildi. Projede inşaat ve satış çalışmaları sürerken, Sarot Grup bu arada mahkemenin verdiği iflas kararını temyize taşıdı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 17'nci Hukuk Dairesi Sarot Grup'a ait 3 şirket hakkında verilen iflas kararını kaldırdı. Şirketin konkordato başvurusu ise reddedildi.

2021'DE TAMAMLANACAKTI

İflas kararının kaldırılması sonrası o tarihlerde açıklama yapan Sarot Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mezher Yerdelen mahkeme süresince borçlarının yüzde 50'lik kısmını ödediklerini, projeyi 2021 yılında bitireceklerini söylemişti. Ancak proje hakkında hala somut bir adım atılmadı ve tamamlanmadı.

BÖLGE HALKINI İKİYE BÖLDÜ

Söz konusu proje yöre halkı tarafından da tepkilere neden olmuştu. Bazı vatandaşlar, Cittaslow (Sakin Şehir) unvanı alan ve UNESCO Kültür Mirası listesine aday olan Mudurnu'nun tarihi dokusuna yakışmadığını ifade etti. Bölgede yaşayan bazı vatandaşlar ise projenin tamamlanmasının ilçede istihdam oluşturacağını ve ilçenin gelişimine katkıda bulunacağını belirtti.