Yenişehir Belediyesi, En Düşük İşçi Ücretini 15 Bin 651 TL Olarak Belirledi

Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, artan enflasyon ve hayat pahalılığı nedeniyle DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası Mersin Şubesi ile yaptıkları ara protokol kapsamında en düşük işçi ücretini 15 bin 651 TL olarak belirlediklerini söyledi.

Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, artan enflasyon ve hayat pahalılığı nedeniyle DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası Mersin Şubesi ile yaptıkları ara protokol kapsamında en düşük işçi ücretini 15 bin 651 TL olarak belirlediklerini söyledi.

Yenişehir Belediyesi, enflasyon nedeniyle personellerinin ücretlerine ara zam yaptı. DİSK/Genel-İş Mersin Şube Başkanı Kemal Göksoy ve sendikanın iş yeri temsilcileriyle bir araya gelen Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, ara protokol kapsamında yaptıkları en düşük işçi ücretini açıkladı. En düşük işçi ücreti 15 bin 651,77 TL'ye yükselirken, 55 TL olan günlük yemek ücreti 80 TL'ye, 103 TL olan yakacak yardımı ise 250 TL'ye çıkarıldı.

"Bu sıkıntılı süreçte dayanışma ve birlikte hareket etmekten başka çaremiz yok."

"Yenişehir'de yaşayan her vatandaşımız ailemizin bir ferdi. Onların sıkıntısı bizim de sıkıntımız." diyen Özyiğit, "Bugün gerçekten de ülkemiz zor günlerden geçiyor. Enflasyon aldı başını gitti. Bunun en büyük sıkıntısını ücretliler çekiyor. Ev kiralarından doğalgaza, ciddi fiyat artışları yaşanıyor. Bu sıkıntılı süreçte dayanışma ve birlikte hareket etmekten başka çaremiz yok. Ekmeği bölüşeceğiz. Sendikamıza da emekçinin yanında gösterdikleri tavırdan ötürü teşekkür etmek isterim. İyi bir dayanışma gösteriyorlar, yapıcı bir tavırları var. Yenişehir büyük bir ilçe. Yenişehir'de yaşayan her vatandaşımız ailemizin bir ferdi. Onların sıkıntısı bizim de sıkıntımız. Bu kurumda tabi ki biz vefayı önemsiyoruz, iyi niyeti önemsiyoruz, iyiliği önemsiyoruz. Yaptığımız çalışmalarla en düşük işçi maaşını 15 bin 651.77 TL olarak belirledik. Güzel bir Yenişehir için özveriyle emek veren tüm çalışma arkadaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olsun" dedi.

"Mersin'de en yüksek ücreti aldığımız belediye Yenişehir Belediyesidir"

DİSK/Genel-İş Mersin Şube Başkanı Kemal Göksoy ise yaptığı açıklamada şunları söyledi; "Öncelikle bir şeyin altını çizmek istiyoruz. Gerçekten Yenişehir Belediyesinin bu tutumu, bu yaklaşımı bizim için önemlidir. Yenişehir Belediyesi kendine yakışanı yapıyor, Abdullah Özyiğit kendine yakışanı yapıyor ama yapmayabilirdi de. Bu kırmızı çizgi dediğimiz şey şu; biz bir toplu iş sözleşmesi içerisinde değiliz. Biz ara protokolü yapıyoruz. Önce Başkanımın aktardığı gibi geçim sıkıntısı, geçim şartları, yaşam şartları 'keşke elimde olsa daha fazlasını verirdim' demesi bile bizim için önemlidir. Niyet önemlidir, çünkü emeğe bakış, emeğe yaklaşım böyle tarif edilir. Biz de bundan dolayı Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Mersin'de en yüksek ücreti aldığımız belediye Yenişehir Belediyesidir." - MERSİN