Yeni liste açıklandı: İşte Türkiye'nin en büyük 10 sanayi şirketi

Yeni liste açıklandı: İşte Türkiye'nin en büyük 10 sanayi şirketi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İSO'nun Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2024 Araştırması'na göre, TÜPRAŞ, üretimden satışlarda 651,6 milyar lirayla en büyük sanayi kuruluşu oldu.

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, düzenlediği basın toplantısında, İSO'nun Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

TÜPRAŞ ZİRVEDEKİ YERİNİ KORUDU

Araştırmaya göre, TÜPRAŞ üretimden satışlarda 484,2 milyar lirayla listede ilk sırayı alırken, 2022'de üçüncü sırada olan Ford Otomotiv 238 milyar lirayla ikinciliğe yükseldi. Geçen yıl ikinci sırada bulunan Star Rafineri ise 226,8 milyar liralık üretimden satışla 3'üncü oldu.

İSO 50 araştırmasına göre Ford Otomotiv geçen yıl 8 milyar 546 milyon dolarla en fazla ihracat yapan sanayi şirketi oldu. Bu firmayı 6 milyar 137 milyon dolarlık ihracatlar TÜPRAŞ ve 4 milyar 610 milyon dolarla Toyota Otomotiv takip etti.

ALTIN ŞİRKETİ SIRALAMADA 4'TE

İstanbul Altın Rafinerisi (İAR) 142,5 milyar liralık üretimden satışla 4'üncü sırada yer alırken, geçen yıl 7'nci sırada bulunan Toyota Otomotiv 127,4 milyar lirayla 5'inci sıraya yükseldi. Oyak-Renault ise üç basamak yükselerek 107,2 milyar lirayla 6'ncı sıraya çıktı.

Arçelik 99,9 milyar lirayla 7'nci olurken, Mercedes-Benz Türk AŞ ise 94,2 milyar lirayla 15'inci sıradan 8'inci sıraya yükseldi.

2022'de 44'üncü sırada olan Gramaltın Kıymetli Madenler Rafineri San. Tic. AŞ 89,9 milyar lira ile 9'uncu sıraya çıktı.

Geçen yılki listeye göre 5 basamak gerileyen Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları TAŞ, bu yıl 79,5 milyar ile listede 10'uncu sırada yer aldı.

Yeni liste açıklandı: İşte Türkiye'nin en büyük 10 sanayi şirketi

Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
Yeni uygulamayla elektrik faturalarında yüzde 93'lük artış gündemde

Elektrik faturalarında %93'lük artış gündemde
Yeni liste açıklandı: İşte Türkiye'nin en büyük 10 sanayi şirketi

Yeni liste açıklandı: İşte Türkiye'nin en büyük 10 sanayi şirketi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sahibinin 'telef oldu' diye umudu kestiği eşek, 4 yıl sonra böyle görüntülendi

Sahibi umudu kesmişti, 4 yıl sonra böyle görüntülendi
Doğu'daki iki ilimizi karşı karşıya getiren tehdit! Çark etse de tansiyon düşmedi

Doğu'daki iki ilimizi karşı karşıya getiren tehdit! Çark etse de tansiyon düşmedi
Sokak ortasında eşini katleden zanlıdan çıldırtan ifade: KADES'e basacağını sandım

Eşini sokak ortasında katleden zanlıdan çıldırtan ifade
Yeşilçam oyuncusu Devlet Devrim hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın 'Siyah Boncuk'u hayatını kaybetti
Böyle olacağı belliydi! Günlerdir konuşulan Elazığspor-Vanspor maçı tatil edildi

Böyle olacağı belliydi! Günlerdir konuşulan maç tatil edildi
İstanbul'da eğlence mekanına el bombalı saldırı

İstanbul'da kabus dolu gece! Eğlence mekanına el bombası atıldı
Duyunca şaşıracaksınız! İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü

Duyunca şaşıracaksınız! İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.