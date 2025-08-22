Yeni girişimcilere DTO ortaklığıyla 1 milyon 500 bin TL'lik destek sağlanacak

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Girişimcilik Destek Programı kapsamında düzenlenen Jüri Değerlendirme Toplantısı, Denizli Ticaret Odası'nın (DTO) ev sahipliğinde gerçekleştirildi. DTO Başkanı Uğur Erdoğan, "1 milyon 500 bin TL üst limitle, sıfır faizli 3,5 yıl geri ödemesiz, sonrasında 1 yıl içinde 4 eşit taksitte ödeyecekleri önemli bir destek sağlayacağız" dedi.

KOSGEB'in 2025 yılının 2'nci teklif çağrısına başvuranları mülakata alan jüride KOSGEB Denizli İl Müdürü Dr. Aziz Acar, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Metin Bitim, özel sektörü temsilen iş insanı genç girişimci Hande Yiyen Aka, KOSGEB KOBİ Uzmanı Sayın Ender Ayvacı ile DTO Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Akay Gündoğan da yer aldı. DTO'nun hizmet binasındaki toplantıda, farklı sektörlerden gelen girişimciler projelerini jüriye sundu. 5'inci kattaki toplantı salonunda başvuruda bulunarak ön kabulü geçen girişimcileri tek tek dinleyen jüriyi Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan ile başkentten toplantı için gelen KOSGEB Başkan Yardımcısı Selim Serkan Ercan da yalnız bırakmadı.

Girişimcilerle görüşmelerde özellikle üretim, teknoloji ve danışmanlık gibi alanlarda geliştirilen iş fikirleri, jüri tarafından yenilikçilik, uygulanabilirlik ve bölgesel katkı kriterleri çerçevesinde değerlendirildi.

Girişimciler, sıfır faizli 3,5 yıl geri ödemesiz destekten yararlanacaklar

Ev sahibi olarak toplantının açış konuşmasını yapan Başkan Erdoğan, girişimciliği önemsediklerini vurguladı; ayrıca girişimcilerin risklerini azaltan hibe ve destekleri ile işletmelere büyük bir katkı sağladığını söylediği KOSGEB'in ticari hayatta önemli bir yer teşkil ettiğine, özellikle de KOBİ'ler için büyük anlam ve önem ifade ettiğine dikkat çekti. Başkan Erdoğan, "Denizli Ticaret Odası, şehrimizin kalbidir; Denizli'deki ticaretin, sanayinin ve ihracatın da nabzıdır. Çok çeşitli konular ile alanlarda, işletmelerimize ve sektörlerimize önemli destekler sağlamaktadır. Şehrimizin kalkınmasına can ve yön vermektedir. Ülkemizin stratejik öncelikleri doğrultusunda belirlenen sektörlerimiz başta olmak üzere yeni kurulan işletmelerimizi destekleyerek sürdürülebilirliklerini sağlamak için devletimizce girişimci destek programı uygulanıyor. Bu kapsamda, istenilen şartları yerine getiren girişimcilerimize iş geliştirme desteği sağlanıyor. Bugün, şehrimizde jüri aşamasına kalan girişimcilerimizin değerlendirmelerini yapacağız. Başarılı bulunacak girişimcilerimiz ile işletmelerine; personel, makine, teçhizat ve kalıp, yazılım, eğitim, danışmanlık, yönderlik, belgelendirme, test, analiz, pazarlama, tasarım ve sınai mülkiyet hakları giderleri kalemlerinde hizmet alımı giderleri desteği olarak 1 milyon 500 bin TL üst limitle, sıfır faizli 3,5 yıl geri ödemesiz, sonrasında 1 yıl içinde 4 eşit taksitte ödeyecekleri önemli bir destek sağlayacağız. Desteklenmeyi hak eden girişimcimizin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda da destek üst limitine 150 bin TL daha ilave edilecek. Bu önemli destek için, başta Cumhurbaşkanımız, devletimiz ve bakanlığımız olmak üzere KOSGEB başkanımıza, başkan yardımcımıza ve emeği geçen tüm personele teşekkür ediyoruz. Girişimcilik ekosisteminin motivasyonunu artıran bu tür desteklerin artarak devam ettirilmesini diliyoruz. Şimdiden herkes için hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

Girişimcilik ekosistemine stratejik katkı sağlanıyor

KOSGEB Başkan Yardımcısı Ercan ise, sundukları destek modellerinin yalnızca finansal katkı sağlamakla kalmayıp aynı zamanda girişimcilerin iş fikrini olgunlaştırmasına, pazara erişimine ve büyüme potansiyelini artırmasına da katkı sağladığını söyledi; "Jüri süreci, bu anlamda girişimcilerin hem kendilerini ifade etme hem de projelerini görünür kılma fırsatı buldukları kritik bir aşama niteliği taşıyor. Denizli'de hayata geçirilen bu değerlendirme süreci, başkanlığımızın girişimcilik ekosistemine sağladığı stratejik katkının bir yansımasıdır. Bu program kapsamında desteklenmeye aday görülen projeler, ilerleyen süreçte izlenerek gelişimleri takip edilecek" diye konuştu.

Vali Coşkun girişimcilere başarı dileklerini iletti

DTO'ya ve Başkan Erdoğan'a ev sahipliği için teşekkür eden Denizli Valisi Coşkun da girişimcilere başarılar diledi. El birliği ile Denizli'yi çok daha iyi yerlere getirmek istediklerini belirterek bu anlamda şehrin ve insanının kalkınmasına katkı sağlayan herkese teşekkürü bir borç bildiklerini ifade etti. - DENİZLİ