Kasko ve trafik sigortasındaki eksper atamalarına "akıllı sistem" getiriliyor

Kasko ve zorunlu trafik sigortası kapsamındaki hasar tespit süreçlerinde yeni bir dönemi başlatacak "Eksper Akıllı Atama Sistemi", 1 Nisan'dan itibaren Bursa ve Ordu'da pilot olarak uygulanmaya başlayacak.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Sigorta Eksperleri İcra Komitesi Başkanı Ahmet Nedim Erdem, Eksper Akıllı Atama Sistemi'ne ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Erdem, 1 Nisan itibarıyla pilot olarak seçilen Bursa ve Ordu'da, kasko sigortası kapsamında ağır ya da tam hasara uğramış motorlu araçlar ile zorunlu trafik sigortasında 40 bin lira ve üzeri hasar görmüş motorlu araçların ekspertiz işleminin, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) sistemleri üzerinden zorunlu ve sıralı şekilde atanacak sigorta eksperleri tarafından yapılacağını bildirdi.

Sigorta şirketlerinin, bu hasarlarda zorunlu olarak SBM üzerinden eksper görevlendireceğini aktaran Erdem, zorunlu trafik sigortası kapsamındaki 40 bin liranın altındaki hasarlarda ise sigorta şirketi veya hak sahibinin eksper atamak istemesi halinde atama işleminin yine SBM üzerinden sıralı olarak yapılacağını belirtti.

"Her aşamada eksper atanabilecek"

Erdem, pilot uygulama kapsamında zorunlu trafik sigortasında hasar tespiti için atanan eksperin, değer kaybı tazminatını da gerçek zarar ilkesi gözeterek hesaplayacağını ve raporunda değer kaybı tazminat tutarına yer vereceğini ifade etti.

Hasar için eksper atanması durumunda, değer kaybı tazminatının hesaplanması için hak sahibinin ayrıca talepte bulunmasına gerek kalmayacağına işaret eden Erdem, "Dosyada halihazırda atanmış eksper bulunmaması şartıyla, sigortalı, sigorta ettiren ya da sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişi tarafından her aşamada eksper atanabilecek. Trafik sigortasında eksper atanacak ise ilgili atama, SBM üzerinden yapılacak. Hak sahipleri, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezinin 'www.sbm.org.tr' adresli internet sayfasından, 'Online İşlemler' ve 'Eksper Atama' adımlarını takip ederek, e-Devlet doğrulaması ile eksperi kolaylıkla atayabilecek." değerlendirmesinde bulundu.

"Pilot uygulama 3 ay uygulanacak"

Erdem, eksper tarafından yapılan tespitlere, 3 iş günü içinde sigortacı, sigortalı, sigorta ettiren ya da sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler tarafından itiraz edilebileceğine dikkati çekti. İtiraz süresinin, eksper raporunun SBM nezdindeki eksper rapor sistemine girişine ilişkin olarak muhataplara yapılan bildirimle başlayacağının altını çizen Erdem, itiraz halinde Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezinin internet sayfasından eksper ataması yapılacağını vurguladı. İtiraz üzerine atanan eksper tarafından düzenlenen raporun, SBM nezdindeki eksper rapor sistemine girişine ilişkin bildirim yapılmasından itibaren 3 iş günü içinde taraflardan birinin talebi halinde hakem eksper ataması da yapılabileceğine değinen Erdem, şunları kaydetti:

"Sistemin pilot uygulaması, 3 ay süreyle uygulanacak. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, bu süreyi 6 aya kadar uzatmaya yetkili. Uzatma olmaz ise 1 Temmuz 2026 itibarıyla, tüm yurtta uygulama devreye girecek. 1 Nisan itibarıyla tüm yurtta geçerli olmak üzere, kasko ve trafik sigortası dahil tüm branşlarda, ister sigortalı, ister hak sahibi, isterse de sigorta şirketi tarafından atansın tanzim edilen ilk eksper raporunun ücreti, sigorta şirketi tarafından ödenecek."