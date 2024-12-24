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Yeni asgari ücret yüzde 30'luk zamla 22 bin 104 lira oldu
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CHP MYK, yarın sabah asgari ücret gündemiyle olağanüstü toplanacak

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2025 yılı asgari ücretinin 22 bin 104 TL olarak açıklanmasına tepki göstererek, hükümeti işçilerin haklarını yediği gerekçesiyle eleştirdi. Özel, "22.104 TL'lik asgari ücret, Tayyip Erdoğan'ın bu ülkenin gerçeklerinden koptuğunun son emaresidir." dedi. Öte yandan, asgari ücretin belli olmasının ardından CHP'den sürpriz bir karar geldi. CHP MYK, yarın sabah toplanacak.

Türkiye'de milyonlarca insanı ilgilendiren asgari ücretin belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu dördüncü kez Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda saat 20.30'da toplandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğindeki toplantıya işveren kesimi adına TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç katılırken işçi kesimi adına ise TÜRK-İŞ toplantıya katılmama kararı aldı.

YENİ ASGARİ ÜCRET 22 BİN 104 LİRA TL

Bakan Vedat Işıkhan, toplantının hemen başında yaptığı açıklamayla 1 Ocak 2025 itibaren geçerli olacak asgari ücretin net 22 bin 104 lira olarak belirlendiğini bildirdi. Işıkhan, işveren desteğinin ise 700 liradan bin liraya çıktığını açıkladı.

CHP MYK TOPLANIYOR

Asgari ücret kararının belli olmasının ardından ana muhalefet partisi CHP'den sürpriz bir karar geldi. CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK), yarın sabah asgari ücret gündemiyle olağanüstü toplanacak.

ÖZEL: BU ÜLKENİN İŞÇİLERİNİN HAKKINI YİYENLERE YAZIKLAR OLSUN

Yeni asgari ücrete muhalefetten ilk tepki geldi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 22 bin 104 liralık asgari ücrete sert tepki gösterdi. Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tayyip Erdoğan'ın bu ülkenin gerçeklerinden koptuğunun son emaresidir" ifadelerini kullandı.

Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün alelacele gerçekleştirilen Komisyon toplantısıyla belirlenen 22.104 TL'lik asgari ücret, Tayyip Erdoğan'ın bu ülkenin gerçeklerinden koptuğunun son emaresidir. Günlerdir Suriye'de zafer yaşattık diyenler emekçiye hezimeti yaşatmış sefalet ücretini dayatmışlardır. Suriye üzerinden sahte kahramanlık yapıp gerçek gündeme sis indirenler, o sisin arasında bir kez daha işçinin hakkını yemiştir. İlk verildiği ocak ayından bu yana hayat pahalılığı karşısında en az 7.000 lira eriyen asgari ücrete 5.000 lira zam yaptılar. Asgari ücretlinin enflasyonu %80, TÜİK enflasyonu bile %47 iken, milyonlarca asgari ücretliyi enflasyona ezdirdiler. Bu ülkenin işçilerinin hakkını yiyenlere, vebalini alanlara yazıklar olsun. Emrivaki düzenlenen toplantıya katılmayan Türk-İş yönetimini tebrik ediyor, işçi sınıfını üretimden gelen gücünü kullanmaya davet ediyorum."

Yeni asgari ücrete muhalefetten ilk tepki! Özgür Özel sert çıkıştı

"ASGARİ ÜCRET TALEBİMİZ 30 BİN TL, BUNUN ALTINDA BİZ YOKUZ" DEMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 12 Kasım'daki grup toplantısında, asgari ücretin 30 bin TL olması gerektiğini söylemiş ve, "Herkesi bu çağrıya sahip çıkmaya davet ediyorum. İtiraza devam edeceğiz. Bu memleketi size dar edeceğiz. 30'un altında biz yokuz" demişti.

CHP MYK, yarın sabah asgari ücret gündemiyle olağanüstü toplanacak
Haberler.com / Umut Halavart - Ekonomi
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Asgari ücret zam oranı belli oldu!
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Yorumlar (30)

Haber YorumlarıMGk:

Başta Tüsiad olmak üzere zenginlerin çoğu Chp'lidir söyle onlara asgari ücret vermesinler adı üstünde an az verilecek olan yani üst limiti yok

Yorum Beğen75
Yorum Beğenme158
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Haber YorumlarıMehmet ali Avdan:

devlet 50 verse 60 istiyecekler....sorun devlette degil millette...kira bakkal market herkes zam yapiyor ...devlet zam yapiyor bizim sukursuz esnaf fiyat yukseltiyor ondan sonra chp ve dusmanlar devlette saldiriyor....

Yorum Beğen46
Yorum Beğenme94
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Haber Yorumlarıorhan eren:

iscilerin haklarinin avrupa standartlarina yukseltilmesini hicbir zaman haykirmadin, basarisiz muhalefet!

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Yorum Beğenme41
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Haber YorumlarıZeki Sahin:

genel grev şart

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Haber Yorumlarıihsan sabancılar:

sizde en az onlar kadar ahlaksizsiniz . dik duruş gosteremediniz. Kılıçdaroğlu duruşu daha netti .

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Yorum Beğenme29
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Haber YorumlarıGariban Vatandaş:

Genel grev ve CB istifa. Sandığa gidiyoruz.

Yorum Beğen87
Yorum Beğenme33
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Haber YorumlarıKadir Han:

özgül özel haklı

Yorum Beğen50
Yorum Beğenme31
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Haber YorumlarıAltay Bozkurt:

UZUN ADAM ISTIFA !!!

Yorum Beğen53
Yorum Beğenme26
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Haber YorumlarıDüsünür:

Ozgur bey sakin olun sizi yakindan takip ediyoruz bundan endiseniz olmasin sizi cok cok iyi biliyoruz. Gerek yok bunlara

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Yorum Beğenme30
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Haber YorumlarıSelahattin Gurbuz:

O kadar atıyorsun erken secime götür ülkeyi

Yorum Beğen52
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