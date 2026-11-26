Yemen Sanayi ve Ticaret Bakanı Muhammed Muhammed Hizam el-Eşvel, Türkiye'nin sanayi ve teknoloji alanındaki birikimine dikkati çekerek, "Bu, Yemen'in kaynaklarıyla birleştiği zaman ekonomik gerçekliği son derece büyük bir ticari fırsata dönüşebilir, iş olanakları doğabilir ve yeni bir sayfa açılabilir." dedi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) ilgili kuruluşu İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) işbirliğinde, Ticaret Bakanlığı ve Helal Akreditasyon Kurumu koordinasyonunda düzenlenen zirve, İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu ve bu yıl "Küresel Ticaret, Ortak Değerler" mottosuyla düzenlenen etkinlik, dünyanın önemli helal organizasyonları arasında yer alıyor.

12. Helal Expo Uluslararası Ticaret Fuarı'nın ikinci gününde Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından Türkiye- Yemen İş ve Yatırım Forumu düzenlendi.

Zirve kapsamında gerçekleştirilen İş ve Yatırım Forumu'nda konuşan Yemen Sanayi ve Ticaret Bakanı Muhammed Muhammed Hizam el-Eşvel, Yemen ile Türkiye arasındaki ilişkilerin tarihi köklere ve güçlü temellere dayandığını belirterek, Türkiye'nin farklı dönemlerde olduğu gibi bugün de Yemen'e destek verdiğini söyledi.

İki ülke arasındaki desteğin önemli bir ticari ortaklığa dönüştüğünü ifade eden el-Eşvel, Türkiye ile Yemen arasındaki ticaretin yıllar içinde önemli ölçüde geliştiğini kaydetti.

El-Eşvel, Yemen'in ekonomik, coğrafi ve doğal kaynakları bakımından önemli yatırım fırsatları sunduğunu vurgulayarak, "Türk yatırımcıları, iş insanlarını ve sanayicileri Yemen'e davet ediyoruz. Türkiye deneyimi, sanayisi ve teknolojisi ile büyük ve çok gelişmiş bir ülke. Bu, Yemen'in kaynaklarıyla birleştiği zaman ekonomik gerçekliği son derece büyük bir ticari fırsata dönüşebilir, iş olanakları doğabilir ve yeni bir sayfa açılabilir." dedi.

Yemen'de yaşanan çatışmaların yol açtığı krize de değinen el-Eşvel, ülkesinin kalkınma, yeniden inşa ve yerel üretime dönüş sürecine odaklanması gerektiğini belirterek, bu sürecin yatırımlar ve özellikle özel sektör işbirlikleriyle yürütülmesi gerektiğini ifade etti.

Türkiye'nin yönetimi ve halkının bu süreçte Yemen'e önemli kolaylıklar sağladığını anlatan el-Eşvel, Türk iş insanları ve yatırımcıların Yemenli iş insanlarını misafir ederek ticaret ve yatırım alanlarında destek sunduğunu söyledi.

El-Eşvel, Türkiye'nin gösterdiği misafirperverliğin iki ülke arasındaki kardeşlik ilişkilerinin köklülüğünü ve derinliğini ortaya koyduğuna vurgu yaparak, Türkiye yönetimine ve halkına teşekkür etti.

"İhracatın yılın son aylarında ve gelecek yıl içerisinde artmasını ümit ediyoruz"

DEİK Türkiye–Yemen İş Konseyi Başkanı Abdullah Eriş, DEİK'in 1985 yılından bu yana Türk özel sektörünün uluslararası ekonomik ve ticari ilişkilerini geliştirmek, Türkiye'nin küresel ticaret ağındaki konumunu güçlendirmek amacıyla çalışmalarını sürdüren bir iş dünyası kuruluşu olduğunu söyledi.

Bu iş konseylerinden biri olan DEİK Türkiye-Yemen İş Konseyi'nin, Türkiye ile Yemen arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, iş dünyaları arasındaki temasların artırılması ve karşılıklı işbirliği imkanlarının güçlendirilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Eriş, söz konusu konseyin 2010'dan bu yana iki ülkenin iş insanlarını bir araya getirerek ticari ilişkilerin güçlendirilmesi için çalıştığını dile getirdi.

Eriş, Yemen'de yaklaşık 14 yıldır zorlu ekonomik ve insani koşulların olduğunu, buna rağmen Türkiye'de yaşayan Yemenli iş insanlarının katkıları ve oluşturdukları güçlü iş ağının, yapılan çalışmalar açısından büyük önem taşıdığını kaydetti.

Türkiye-Yemen ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımlar ve işbirliği olanakları üzerine ilgili makamlarla çalışmalar yaptıklarını aktaran Eriş, "11 Mart 2025 tarihinde Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) yetkilileriyle çevrim içi bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdik. Toplantıda Yemen'deki insani ve ekonomik gelişmeleri kapsamlı biçimde ele aldık. Önümüzdeki dönemde geliştirilebilecek işbirliği imkanları ve bölgesel gelişmeler hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk." dedi.

Eriş, iki ülke iş dünyasını doğrudan bir araya getiren organizasyonlara da özel önem verdiklerini, bu doğrultuda, her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz forumların ve ikili iş görüşmelerinin sonuncusunu, Helal Expo 2025 kapsamında İstanbul'da gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

En son 8 Temmuz 2026'da Yemen Ankara Büyükelçiliği himayelerinde Ankara'da düzenlenen "Yemen-Türkiye İş Forumu"na katılım sağladıklarını ifade eden Eriş, konsey olarak forumlara önem verdiklerini söyledi.

Eriş, şunları kaydetti:

"2025'te Türkiye'nin Yemen'e ihracatı 714,14 milyon dolar, Yemen'den ithalatı ise 18,40 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Böylece iki ülke arasındaki toplam dış ticaret hacmi 732,54 milyon dolar olmuştur. 2026 yılının Ocak–Ağustos döneminde ise Türkiye'nin Yemen'e ihracatı 524,57 milyon dolar, Yemen'den ithalatı ise 10,60 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde toplam dış ticaret hacmi 535,17 milyon dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu rakamların, yılın son aylarında ve gelecek yıl içerisinde artmasını ümit ediyoruz."

"Türkiye'de 725 Yemenli firma, Yemen'de ise 11 Türk firması faaliyet gösteriyor"

Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürü ve Helal Akreditasyon Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı Karabörklü, Türkiye ile Yemen arasındaki dostluğun tarihi ve kültürel bağlara dayandığını söyledi.

İki ülke arasında gerçekleştirilen iş forumlarına değinen Karabörklü, söz konusu forumla mevcut ilişkileri daha ileriye taşımayı ve her iki ülkenin girişimcileri için uzun vadeli ticaret ve yatırım ortaklıklarına kapı açmayı amaçladıklarını ifade etti.

Karabörklü, Yemen'in ekonomik potansiyeline değinerek, şöyle devam etti:

"Yemen, Babülmendep Boğazı'na kıyısı ve köklü geçmişe sahip olan Aden Limanı sayesinde tarih boyunca Arap Yarımadası, Doğu Afrika ve Hint Okyanusu arasındaki ticarette önemli bir rol oynamıştır. Bu denizcilik birikimi bugün de Yemen ekonomisine güç katıyor. Kızıldeniz'den Arap Denizi'ne uzanan balıkçılık hem kıyı kentlerinde istihdam sağlıyor hem de ülkenin su ürünleri ihracatına katkıda bulunuyor. Yemen'in üretim gücünün temelinde küçük ve orta ölçekli işletmeler var. Özel sektörün büyük çoğunluğunu oluşturan bu işletmeler özellikle gıda işleme sanayinde öne çıkıyor. Yemen'in ekonomik geleceği açısından en büyük imkanlardan biri de genç nüfusudur. Ülkede her 3 kişiden 1'i 10 ile 24 yaş arasında."

"Enerji alanında ise Yemen'in güneş enerjisinde kaydettiği gelişmeyi takdirle takip ediyoruz." diyen Karabörklü, şunları kaydetti:

"Yemen'in kıyı bölgeleri rüzgar enerjisi bakımından da önemli bir potansiyel taşıyor. Bölgemizin istikrarı ve halklarımızın refahı açısından Türkiye ile Yemen arasındaki ticarete önem veriyoruz. Türkiye'de 725 Yemenli firma, Yemen'de ise 11 Türk firması faaliyet gösteriyor. Müteahhitlik alanında da Yemen'de edindiğimiz önemli bir tecrübe var. Türk müteahhitleri bugüne kadar Yemen'de toplam değeri 1,5 milyar doları bulan 17 proje üstlenmiş durumda."

Kaynak: AA