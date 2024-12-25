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Yemen'deki Husiler İsrail'i gece yarısı yine vurdu

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Orta Doğu'da tansiyon gitgide yükseliyor. Dün İsrail'in kalbini füzelerle vuran Yemen'deki İran destekli Husiler gece yarısı bir misilleme daha yaptı. Tel Aviv'de sirenlerin çalmasına ve milyonlarca İsraillinin sığınaklara kaçmasına neden olan saldırı Husilerin bir hafta içinde İsrail'e yönelik gerçekleştirdiği 5'inci füze saldırısı olarak kayıtlara geçti.

Yemen'deki İran destekli Husilerin İsrail'e yönelik bir misilleme saldırısı daha gerçekleştirdiği bildirildi. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, Husiler tarafından fırlatılan bir füze nedeniyle ülkede sirenlerin çaldığı ve milyonlarca İsraillinin tedbir amacıyla sığınaklara gönderildiği kaydedildi. Füzenin İsrail hava sahasına girmeden önce önlendiği ifade edilirken, son saldırı Husilerin bir hafta içinde İsrail'e yönelik gerçekleştirdiği 5'inci füze saldırısı olarak kayıtlara geçti.

HUSİLER DÜN DE FÜZE FIRLATMIŞTI

IDF, son olarak dün Husiler tarafından fırlatılan bir füze nedeniyle ülkenin orta ve güney kesimlerinde sirenlerin çaldığını açıklamış, füzenin başarılı bir şekilde etkisiz hale getirildiği bildirilmişti. Geçtiğimiz cumartesi günü ise Yemen'den fırlatılan bir balistik füzenin Tel Aviv'e düşmesi sonucu 18 kişi yaralanmıştı. IDF, Husiler tarafından fırlatılan füzeyi durdurma çabalarının başarısızlıkla sonuçlandığını açıklamıştı.

"GAZZE'YE SALDIRILAR SON BULANA DEK DURMAYACAĞIZ"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve politikalarını eleştiren Al-Asad, "Netanyahu, yeni bir Orta Doğu hayalinin kendisine ve temsil ettiği yapıya yük olmaktan başka bir işe yaramadığını öğrenecek" dedi. İsrail'i hedef almayı sürdüreceklerini vurgulayan Al-Asad, "Gazze halkına yönelik saldırılar son bulana dek durmayacağız" ifadelerini kullandı.

"DÜNYA DÜZENİ İÇİN BİR TEHDİT OLARAK GÖRÜYORUZ"

Netanyahu, Yemen'de Husilere "şiddetli bir harekat" başlatacaklarını söyleyerek, "İran'ın bölgedeki vekil güçlerine karşı harekete geçtikleri gibi Husiler'e karşı da harekete geçeceğiz" demişti. Binyamin Netanyahu, "ABD ve bizim gibi diğer ülkeler de Husileri yalnızca uluslararası deniz taşımacılığı için değil, aynı zamanda dünya düzeni için bir tehdit olarak görüyor" ifadesini kullanmıştı.

Yemen'deki Husiler İsrail'i gece yarısı yine vurdu
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (5)

Haber Yorumlarıemre null:

iste boyle aralıksız bkrsekilde bir ay devam ederlerse israil pes eder yenilir israil güçlü değil sadece karşısında surekli savaşan bir grup yok ayda bir yılda bir boş füzeyle olmaz her gun füze atacaksin ki pes etsinler geri adim atsınlar

Yorum Beğen55
Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıVEFA:

Husiler ateşin ûstündeki kazanın içine oturmuş, Habire de odun atıyorlar. Demek ki İsrailin yeni yemeği Husiler, kısmetten öte yol yok tabi!!

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Yorum Beğenme32
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Haber Yorumlarıdeniz:

Çok büyük füze saldırısı! Sirenler çalmış. Daha ne olsun??!!

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme9
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Haber YorumlarıMehmet tahir Anus:

Allah'ın izniyle zalimin tahtı çok kısa sürecek vefa ib zaten Allah gazabı üzerine olsun

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Haber YorumlarıVEFA:

Bizimkiler doğrusunu yapıyor. Arada sırada ara gazı verip, avam takımının gönlünü alıp geri çekilmek lazım!!

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