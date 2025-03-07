Yemeksepeti Kadınlar Günü'nde Kadın Girişimcileri Destekliyor

Yemeksepeti platformu 8 Mart Kadınlar Günü'nde kadın girişimcilerin ve çalışanların başarı hikayelerine dikkat çekiyor. Yemeksepeti verilerine göre, kadın girişimciler tarafından işletilen restoranların yüzde 65,7'si İstanbul'da bulunuyor. Ankara, Yemeksepeti'ndeki kadınlara ait restoranların yüzde 18,4'üne ev sahipliği yapıyor. İzmir ise yüzde 15,9 ile kadın girişimciler tarafından işletilen restoranların yoğunlaştığı bir diğer önemli şehir olarak öne çıkıyor.

8 Mart Kadınlar Günü'nde, Yemeksepeti platformu kadın girişimcilerin ve çalışanların başarı hikayelerine dikkat çekiyor. Türkiye'nin önde gelen online yemek sipariş markalarından Yemeksepeti, sunduğu geniş erişim imkanları ve destekleyici ekosistemiyle kadınların iş dünyasındaki başarılarını destekliyor.

Yemeksepeti verilerine göre, kadın girişimciler tarafından işletilen restoranların büyük çoğunluğu (yüzde 65,7) İstanbul'da bulunuyor. Ankara, Yemeksepeti'ndeki kadınlara ait restoranların yüzde 18,4'üne ev sahipliği yaparak, kadın girişimciliği için önemli bir merkez olduğunu kanıtlıyor. İzmir ise yüzde 15,9 ile kadın girişimciler tarafından işletilen restoranların yoğunlaştığı bir diğer önemli şehir olarak öne çıkıyor.

Verilere göre, Yemeksepeti'ndeki kadın girişimciler arasında Türk mutfağı restoranları açık ara önde gidiyor. Tatlı, kadın girişimciler tarafından işletilen restoranlar arasında ikinci sırada yer alıyor. Kebap restoranları da kadın girişimciler arasında popülerliğini koruyor ve platformda önemli bir yer tutuyor. Bununla birlikte, uluslararası mutfak lezzetleri sunan restoranlar ve hamburger restoranları, kadın girişimciler arasında yükselen bir trend olarak dikkat çekiyor.

Yapılan açıklamaya göre, Yemeksepeti sayesinde işlerini büyüten ve kendilerine yeni bir yol çizen kadın girişimcilerin hikayeleri ilham veriyor. Türkan Ev Yemekleri'nin kurucusu Gülperi Dev, Gaziantep'ten ilham veren bir başarı hikayesine sahip. Pandemi döneminde Yemeksepeti ile paket servisine başlayan işletme, 6 Şubat Depremleri'nde 15 gün aşevi olarak çalıştı. 13 çalışanının 8'i kadın olan işletmenin sahibi Gülperi Dev, "Yemeksepeti Express'le geniş bir alanda müşterilerime sıcak yemek teslim edebiliyoruz. Bu da müşteri memnuniyetini ve restoran puanımızı artırdı" dedi.

Angelique Desserts de İzmir'de Berrin Şenol'un yönetiminde büyüyen bir kadın girişimi olarak öne çıkıyor. Pandemi'nin hemen öncesinde toptan tatlı imalatı için kurulan işletme, tedbirler sebebiyle işleri durma noktasına gelince, "bulut mutfak" olarak Yemeksepeti'nden paket servisine başladı; bu sayede ayakta kalmayı ve sonrasında da büyümeyi başardı. İşletmenin kurucusu Berrin Şenol, "Anahtar nokta, müşterilere restorandaki deneyime en yakın deneyimi sağlamak. Pandemi dönemi tam her şey bitti dediğimiz anda, Yemeksepeti ile online satış yaparak tekrar doğduk" ifadelerini kullandı.

Schnitzel Dünyası da bir başka kadın başarı hikayesi sunuyor. Restoranın kurucusu ve aşçısı olan Sıdıka Uslu, kadın girişimci olarak kendi işini yapmaktan gurur duyduğunu söyledi. Yemeksepeti'nin Joker ve Yüzde 15 indirim kampanyaları ile Yemeksepeti Express kurye hizmetleri sayesinde çok sayıda müşteri kazandığını söyleyen Sıdıka Uslu, "İşletmemi açtığım ilk günden beri Yemeksepeti'ni hep yanımda buldum, bu nedenle onlara teşekkür ediyorum" dedi.

Yemeksepeti'nin iş ortağı kadın kuryelerinin başarı hikayeleri ise şöyle:

"28 yaşındaki Rumeysa, Sakarya Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık mezunu. Ancak reklamcılık yerine motoruyla yollara çıkmayı tercih etti. "Kadınların kurye olmasına tuhaf bakılıyor ama ben Yemeksepeti Express'te çalışmanın gücüyle bu tabuların yıkıldığını düşünüyorum" diyen Rumeysa, işinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

İzmirli Şükran, kurye olmaya karar verdiğinde "Bu kadın işi değil, sen yapamazsın" gibi olumsuz yorumlarla karşılaştı. "En büyük motivasyonum kadınların her işi yapabileceğini göstermek oldu. Kadınların her şeyi başarabileceğine inancım tam" diyen Şükran, kullanıcılardan ve eşinden aldığı destekle işini severek yapıyor.

Kayseri'den Sena Nur, mesleğe başlarken çevresinden aldığı eleştirilere rağmen pes etmedi. "Hiçbir zaman bu eleştirilerin beni etkilemesine izin vermedim. Cesaretinizi ve azminizi asla kaybetmeyin" diyen Sena, kullanıcılardan aldığı desteğin onun motivasyonunu daha da artırdığını söylüyor." - İSTANBUL