YEDAŞ, yapay zeka odaklı projeleriyle iki prestijli ödülün sahibi oldu

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım AŞ (YEDAŞ), yapay zeka ve dijital dönüşüm alanındaki yenilikçi uygulamaları sayesinde iki önemli ödüle layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, YEDAŞ'ın bu yıl hayata geçirdiği yapay zeka odaklı çalışmalar, iş süreçlerinin hızlanmasına, bilgiye erişimin kolaylaşmasına ve şirket genelinde daha verimli bir çalışma kültürünün oluşmasına katkı sağladı.

NEBULA & YEDAŞ AI Projesi, çalışanların günlük operasyonlarında ihtiyaç duyduğu bilgilere erişimi sadeleştiren yenilikçi bir yapay zeka platformu sunarken, 2025 Yapay Zeka Yılı Projesi ise şirket genelinde geniş katılımlı bir dönüşüm programı olarak dikkat çekti. Her iki proje de teknoloji kullanımını işin merkezine alan stratejik bir yaklaşımın ürünü olarak değerlendirilerek ödüle layık görüldü.

Future of AI & Cloud Zirvesi'nde ödüllendirilen NEBULA & YEDAŞ AI Projesi, çalışanların ihtiyaç duydukları bilgiye hızlı erişmesini sağlayan, süreçlerdeki iş yükünü azaltan ve kurum içinde ortak kullanım alışkanlığını güçlendiren yapısıyla öne çıkıyor. Nebula AI Asistan sayesinde mevzuatlara, İK dokümanlarına ve kurum içi prosedürlere tek merkezden erişim sağlanırken, projede yer alan yapay zeka uygulamaları toplantı yönetimi, çağrı merkezi süreçleri ve planlama adımları gibi birçok alanda destek sunuyor. Bu bütünleşik yapı, süreçlerin daha verimli ilerlemesine ve şirket içi bilgi yönetiminin gelişmesine katkı sağlıyor.

IDC Technology Symposium'da ödüllendirilen 2025 Yapay Zeka Yılı Projesi de çalışanların yapay zeka uygulamalarını iş süreçlerinde daha etkin kullanmasına yönelik kapsamlı bir gelişim yılı olarak öne çıkıyor. Eğitimler, atölyeler, seminerler, yarışmalar ve dış paydaşlarla yürütülen iş birlikleriyle desteklenen program, şirket içinde yapay zeka bilincinin yaygınlaşmasını güçlendiriyor. Farklı birimlerde görev alan Anahtar Kullanıcılar ise bu dönüşümün günlük iş akışlarına yerleşmesinde önemli rol oynuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen YEDAŞ BT ve Dijital Dönüşüm Koordinatörü Mehmet Sami Ensari, her iki projenin de şirketlerinde uzun süredir devam eden çalışmaların önemli yansıması niteliğinde olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Teknolojiyi süreçlerimize entegre ederken önceliğimiz, operasyonel verimliliği ve müşteri memnuniyetini artırmak, süreçlerimizi yalınlaştırmak, kaliteli ve sürdürülebilir hizmet sağlamak oldu. Elde edilen bu sonuçlar, ekiplerimizin ortaya koyduğu yoğun emeğin ve kurum genelinde benimsenen dönüşüm anlayışının somut bir göstergesi niteliğinde. Önümüzdeki dönemde yapay zeka uygulamalarını daha geniş alanlarda kullanarak kurumsal gelişimi desteklemeye devam edeceğiz."