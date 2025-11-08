Yatırım Fonları Ortalama Yüzde 0,79, BES Fonları Yüzde 0,87 Değer Kazandı

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,79 ve BES fonları yüzde 0,87 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 2,25 ile "Hisse Senedi Fonları"nda gerçekleşirken, tek değer kaybeden yüzde 0,71 ile "Kıymetli Maden Fonları" oldu.

BES fonlarında da en fazla yükseliş yüzde 2,23 ile "Endeks"te görülürken, tek gerileyen fon yüzde 1,03 ile "Kıymetli Madenler" oldu.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Kazandıran (Adet) Fon Kategori Kaybettiren (Adet) Haftalık Yatırım Fonları Yatırım Fonları 0,79 1569 343 Borsa Yatırım Fonları 1,51 22 6 Borçlanma Araçları Fonları 0,71 81 2 Fon Sepeti Fonları 0,49 70 14 Hisse Senedi Fonları 2,25 156 12 Karma ve Değişken Fonlar 0,46 106 49 Katılım Fonları 0,35 62 22 Kıymetli Maden Fonları -0,71 1 22 Para Piyasası Fonları 0,77 74 0 Serbest Fon 0,72 1019 222 Haftalık Emeklilik Fonları Emeklilik Fonları 0,87 360 38 Başlangıç Fonları 0,82 10 0 Borçlanma Araçları 0,44 43 1 Değişken 1,07 128 12 Devlet Katkısı 1,24 12 0 Endeks 2,23 5 0 Fon Sepeti Fonu 0,64 20 3 Hisse Senedi 1,85 33 2 Karma 0,49 7 2 Katılım 0,48 34 3 Kıymetli Madenler -1,03 1 15 OKS Katılım 0,58 24 0 OKS Standart 0,94 10 0 Para Piyasası 0,80 13 0 Standart 1,05 13 0 Yaşam Döngüsü/Hedef Fon 1,49 3 0

(Sürecek)