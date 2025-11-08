Haberler

Yatırım Fonları Ortalama Yüzde 0,79, BES Fonları Yüzde 0,87 Değer Kazandı

Güncelleme:
Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,79, bireysel emeklilik sistemi (BES) fonları ise yüzde 0,87 değer kazandı. Hisse senedi fonları yüzde 2,25 ile en fazla yükselişi gösterdi, kıymetli maden fonları ise yüzde 0,71 ile tek değer kaybeden fon oldu.

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,79 ve BES fonları yüzde 0,87 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 2,25 ile "Hisse Senedi Fonları"nda gerçekleşirken, tek değer kaybeden yüzde 0,71 ile "Kıymetli Maden Fonları" oldu.

BES fonlarında da en fazla yükseliş yüzde 2,23 ile "Endeks"te görülürken, tek gerileyen fon yüzde 1,03 ile "Kıymetli Madenler" oldu.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Fon KategoriHaftalık Fon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori Kazandıran (Adet)Fon Kategori Kaybettiren (Adet)
Haftalık Yatırım Fonları

Yatırım Fonları0,791569343
Borsa Yatırım Fonları1,51226
Borçlanma Araçları Fonları0,71812
Fon Sepeti Fonları0,497014
Hisse Senedi Fonları2,2515612
Karma ve Değişken Fonlar0,4610649
Katılım Fonları0,356222
Kıymetli Maden Fonları-0,71122
Para Piyasası Fonları0,77740
Serbest Fon0,721019222
Haftalık Emeklilik Fonları

Emeklilik Fonları0,8736038
Başlangıç Fonları0,82100
Borçlanma Araçları0,44431
Değişken1,0712812
Devlet Katkısı1,24120
Endeks2,2350
Fon Sepeti Fonu0,64203
Hisse Senedi1,85332
Karma0,4972
Katılım0,48343
Kıymetli Madenler-1,03115
OKS Katılım0,58240
OKS Standart0,94100
Para Piyasası0,80130
Standart1,05130
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon1,4930
(Sürecek)

Kaynak: AA / Bahar Yakar - Ekonomi
