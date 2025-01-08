Yat üretiminde Türkiye'nin gururu Antalya Serbest Bölgesi 78 yeni yatla zirvede

Antalya Serbest Bölgesi, 2024 yılında ticaret hacmini yüzde 2 artırarak 1 milyar 117 milyon dolara ulaştırdı. Bölge, yat üretiminde liderliğini sürdürürken ihracatta güçlü performans ve yüzde 151'lik ithalatı karşılama oranıyla Türkiye ortalamasını ikiye katladı. Antalya Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi AŞ Genel Müdürü Zeki Gürses, 2025 hedeflerini açıklarken küresel risklere rağmen büyüme ve istihdamda pozitif bir yıl beklediklerini belirterek, ticaret hacmini ise 1,25 milyar dolar olarak açıkladı.

2024 yılında Antalya Serbest Bölgesi'nin ticaret hacmi, bir önceki yılki 1 milyar 94 milyon dolarlık rakamı yüzde 2 artırarak 1 milyar 117 milyon dolara ulaştı. Bölge, ihracatta güçlü bir performans sergilerken ithalatı karşılama oranı yüzde 151 olarak gerçekleşti. Bu oran, Türkiye genelinde yüzde 72,7 olan ortalamanın iki katını temsil ediyor. Antalya Serbest Bölge Genel Müdürü Zeki Gürses, bölgenin ihracat odaklı çalışmasının bu başarıda büyük payı olduğunu vurguladı.

Satış değeri toplam 162 milyon dolar olan 78 yat üretildi

Yat üretiminde liderliğini sürdüren Antalya Serbest Bölgesi, 2024 yılında toplam 78 yat üreterek satışını gerçekleştirdi. Bu yatların toplam uzunluğu bin 300 metreyi bulurken, satış değeri ise 162 milyon dolar oldu. Gürses, "2000 yılından bu yana bölgemizde üretilen 772 yatın toplam satış değeri ise 1 milyar 846 milyon dolara ulaştı. Üretim tamamen sipariş esasına dayalı olduğu için yat alıcılarının özel taleplerine uygun donanımlar yapılıyor. Bu da fiyatların üst seviyelere çıkmasını sağlıyor. Teknelerin satışı dünyanın her tarafına yapılıyor. Özellikle bu yıl içerisinde İngiltere'ye, Amerika'ya İtalya'ya ve bunun gibi ülkelere sayıca çok tekne satışı yapıldı. Askeri tekne üretimleri de bölgemizden yapılıyor. Gerek Savunma Bakanlığı'mıza gerekse İçişleri Bakanlığı'mıza sayıca buradan çok sayıda tekne teslimatı yapıldı. Ayrıca ihracat yapılan askeri tekneler de var" dedi.

Zeki Gürses, bölgede 90 metreye kadar tekne üretiminin mümkün hale geldiğini belirterek, "Özellikle 40, 50 ve 60 metre uzunluğundaki teknelerin üretimi, bölgemizdeki tersanelerde hızla devam ediyor. Yıl ortasından itibaren bu tekneler sahiplerine teslim edilmeye başlanacak" diye konuştu.

Bakım onarımda Akdeniz'in merkezi

Antalya Serbest Bölgesi, yalnızca üretimde değil, bakım-onarım hizmetlerinde de önemli bir merkez haline geldi. Akdeniz Çanağı'ndan gelen yabancı tekneler, bölgedeki 25 bin metrekarelik özel alanda bakım-onarım hizmeti alıyor. Bu faaliyetlerin kısa sürede tamamlanabilir olmasının ve yüksek katma değer sağlamasının, bölge ekonomisine önemli katkılar sunduğunu ifade eden Gürses, "Bakım-onarım faaliyetleri, hem istihdam sağlıyor hem de bölgeye yüksek gelir sağlıyor" şeklinde konuştu.

Turizmle entegre başarı

Bakım onarım çalışmaları için Antalya'da bulunan tekne sahiplerinin ve mürettebatlarının, bölgenin turizm ekonomisine de hareketlilik getirdiğine vurgu yapan Gürses, şu ifadelere yer verdi:

"Bakım onarım faaliyetleri, kısa sürede geri dönüşü olan ciddi anlamda katma değer sağlayan bir faaliyet. Çünkü; yaklaşık 3-6 aylık bir dönemlerde bu faaliyetleri gerçekleştirip hem istihdam anlamında hem de sağladığı katma değer anlamında bölgemize fayda sağlıyor. Antalya'nın turizm dokusu çok iyi. Çünkü bu tekne sahipleri bir vesileyle Antalya'ya gelmiş oluyor. Antalya'daki tesislerde konaklıyor, golf oynuyor, kayağını yapıyor ve onun mürettebatı da Antalya'da konaklama imkanı sağlanmış oluyor."

Elektronik ve medikal sektörleri ivme kazanıyor

Bölgedeki 86 firmanın 49'u yat sektörü, 14'ü elektronik, 4'ü ise medikal alanda faaliyet gösteriyor. Elektronik sektörü, yüksek kilogram değerli ihracat ürünleriyle dikkat çekerken, firmaların tamamının üretimi yurt dışına ihraç ediliyor. Medikal sektörde ise 4 firmanın 3'ü yabancı sermayeli ve bu sektör kadın istihdamına önemli katkı sağlıyor. 2024 yılında Antalya Serbest Bölgesi'ndeki istihdam sayısı yüzde 12 artarak 8 bin 421 kişiye ulaştığını belirten Gürses, "Geçen yıl bu rakam 7 bin 528'di. Bu artış, bölgedeki yatırım ve kapasite genişlemelerinin bir sonucu. Yeni yatırımlar ve inşaatı devam eden tesislerle 2025 yılında istihdamın daha da artmasını bekliyoruz" dedi.

Büyüme beklentileri ve küresel riskler

2025 yılına ilişkin beklentilerini de paylaşan Zeki Gürses, ABD'nin korumacı politikaları, Avrupa'daki ekonomik daralma ve Çin ekonomisindeki muhtemel küçülmenin dünya ticaretini zorlayabileceğine dikkat çekti. Ancak Antalya Serbest Bölgesi'nin dış pazardaki deneyimi sayesinde bu süreci fırsata çevirebileceğini belirten Gürses, Suriye'de süren savaşın sona eriyor olmasından dolayı Orta Doğu ve Suriye pazarlarının inşaat ve imalat sektörü için potansiyel taşıdığına da değindi. Gürses, 2025 yılının ticaret hacmini ise 1,25 milyar dolar olarak açıkladı.

Enflasyon ve kur baskısı

2025 yılında enflasyonun yüzde 30 civarında gerçekleşmesinin beklendiğini ifade eden Gürses, bunun maliyetlerin azalması ve ihracatçılar için rekabet gücünün artması açısından olumlu bir gelişme olacağını söyledi. Kur baskısının ve girdi maliyetlerinin ihracatçılar için zorlu bir döneme neden olabileceğini de sözlerine ekleyen Gürses, şöyle konuştu:

"Kur baskısı, özellikle ihracatçılar için girdi maliyetleriyle birlikte dengesizliğe neden olduğu için dikkatlice takip edilen konulardan bir tanesi. 2025 yılında da bunu da maliyet analizi olarak ve ihracatta bir rekabet sağlama şansı olarak da, ihracatçılar için biraz sıkıntılı geçeceğini düşünüyorum. Enflasyonun düşmesi maliyeti azaltıcı bir etki olacağı için kesinlikle pozitif bir etki sağlar. Çünkü özellikle kurun enflasyonun altında yükselmesi, dengesizliğe neden olduğu için işverenlerde ciddi anlamda bir maliyet sıkıntısı çıkarıyor." - ANTALYA