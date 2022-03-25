YASED 41. Olağan Genel Kurulu toplantısı

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, son 19 yıllık dönemde ortalama yüzde 1'lik uluslararası doğrudan yatırım çekildiğini belirterek, "Hedefimiz burada kalmak değil. Türkiye'nin uluslararası doğrudan yatırımlardan aldığı payı yüzde 1,5'e çıkarmayı hedefliyoruz." dedi.

Dağlıoğlu, Uluslararası Yatırımcılar Derneği'nin (YASED), İstanbul'da gerçekleştirilen 41. Olağan Genel Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2003 yılından bu yana Türkiye'ye toplamda 240 milyar dolarlık yatırım çektiklerini söyledi.

2021 yılında yaklaşık 14 milyar dolarlık bir yatırım çekildiğini aktaran Dağlıoğlu, " Türkiye, pandemi öncesindeki seviyesine hızlıca dönmüş oldu. Son 19 yıllık dönemde ortalama yüzde 1'lik uluslararası doğrudan yatırım çektiğimizi görüyoruz. Bizim hedefimiz burada kalmak değil. Türkiye'nin uluslararası doğrudan yatırımlardan aldığı payı yüzde 1,5'e çıkarmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Dağlıoğlu, şu anda Türkiye'de 500'den fazla uluslararası şirketin AR-GE ofisi olduğunu belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu çok kıymetli bir miktar. Daha fazla AR-GE ofisi, tasarım merkezi kazanmak istiyoruz. Bunların artabileceğini çok rahat görüyoruz. Daha fazla satın alma ofislerinin Türkiye'de yer alabileceğini düşünüyoruz. Üretim sonrası fonksiyonlara baktığımız zaman Türkiye zaten bölgesinde bir lojistik merkez. Bu şekildeki sayılar artıyor. Bu hafta içerisinde duyurduğumuz yine bir uluslararası yatırımcının kuracağı lojistik merkez işte taze haber olarak önümüze çıkıyor.

Şu anda bizim tespit ettiğimiz 60'ın üzerinde şirket Türkiye'den bölgesel faaliyetlerini yönetiyor. Daha fazla bu farklı fonksiyonları Türkiye'ye kazandırmak istiyoruz.

Geçen yıl gerçekleşen uluslararası doğrudan yatırım projelerine baktığımız zaman şirketlerin Türkiye merkezli olarak bölgedeki tedarik zincirleri güçlendirmek için birçok yatırım yaptığını görüyoruz. Bu trendin de devam edeceğini görüyoruz. Şu an burada olmayan şirketler çok hızlıca gelmek istedikleri için Türkiye'deki uygun tesisleri, uygun şirketleri devralarak pazara girmek istiyor."

"Girişimcilik, uluslararası doğrudan yatırım hareketlerinde ana sürükleyici faktör"

1 yıl içerisinde sadece girişimciliğe milyar doların üzerinde yatırım yapılmış olmasının Türkiye'nin bir seviyeye geldiğini gösterdiğini ifade eden Dağlıoğlu, "Bu seviyeyi de atlamamız lazım. Daha fazlasına erişmek mümkün. Geçen yıl erken aşama yatırımlarında Türkiye'de yaklaşık 1,6 milyar dolarlık bir işlem oldu. Hacim olarak baktığımız zaman bunun yüzde 90'ında uluslararası yatırımcılar, uluslararası fonlar vardı." dedi.

Dağlıoğlu, girişimciliğin uluslararası doğrudan yatırım hareketlerinde ana sürükleyici faktör olarak yer aldığını gördüklerini aktararak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bunlar da uzun vadede ülkemiz için bahsettiğimiz nitelikli uluslararası doğrudan yatırım bileşenlerinden biri diye düşünüyoruz. Kesinlikle çarpan etkisi çok daha büyük olacak, uzun vadede daha fazla sermaye hareketine aracılık edecek.

YASED'le iş birliği halinde karar verdiğimiz bir eylem vardı. Uluslararası yatırımcıların ödüllendirilmesi gerektiğini düşündük. Önümüzdeki aylarda çok heyecanlı bir süreç yaşayacağız. Bu yarışma programına gösterdiğiniz ilgi için şimdiden teşekkür ediyorum."

"Zorlu dönüşüm süreçlerinde üyelerimize değer katmaya odaklandık"

YASED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Tofaş Üst Yöneticisi (CEO) ve Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Eroldu ise 2019 yılından bu yana iş dünyasının hayal bile edemediği gelişmelere uyum sağlamak durumunda kaldığını belirterek, "Bugüne geldiğimizde, jeopolitik gelişmelerin ekonomiye, küresel yatırım ve ticaret ortamına pek çok belirsizlik eklediği yeni bir döneme daha girdiğimizi görüyoruz.

Bunların başında bir an önce barışçıl bir çözümle sonuçlanmasını dilediğimiz, bugün de panelimizde siyasi ve ekonomik etkilerini detaylı bir şekilde ele alacağımız Rusya-Ukrayna savaşı geliyor. Biz YASED olarak, yaşadığımız bu zorlu dönüşüm süreçlerinde öncelikle üyelerimize değer katmaya, Türkiye'deki yatırımlarını korumaları ve büyütmeleri için gerekli desteği vermeye odaklandık." diye konuştu.

Hem mevcut hem de potansiyel yatırımcılar için büyük önem taşıyan dijital dönüşümün pek çok sektöre etkisi sebebiyle 2021 yılında en yoğun çalıştıkları konulardan biri olduğunu aktaran Eroldu, şunları kaydetti:

"Bu alandaki gündem başlıklarımızı, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 9. maddesinin Avrupa Birliği Veri Koruma Tüzüğü'ne uyumu, Dijital Hizmet Vergisi uygulamasındaki sorunların giderilmesi, veri merkezi sektörünün geliştirilmesi, AR-GE harcama kredisi teşvikinin uygulamaya konulması ve uzaktan çalışmada dijital imkanların kullanımının artırılması olarak sıralayabiliriz.

Dünyanın öncelikli gündemi olan yeşil dönüşüm de geçen yıl odaklandığımız öncelikli konular arasındaydı. Yeşil Mutabakat Eylem Planı ile ülkemizin Avrupa Yeşil Mutabakatı'na uyum sürecini öncelikli hedef haline getirmesini önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz. Bu sürece, YASED bünyesinde oluşturduğumuz Sürdürülebilir Kalkınma Platformumuz üzerinden katkı sağladık, sağlamaya devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde gündemimizde yer alan, ülkemizin AB'nin Emisyon Ticaret Sistemi ile uyumlu bir sistemi kendi sınırları içerisinde hayata geçirmesi hedefini önemsiyoruz.

Emisyon Ticaret Sistemi'nin Türkiye'yi Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması'ndan muaf kılarak ülkemize tedarik zincirleri başta olmak üzere ticarette önemli rekabet avantajı sağlayacağına inanıyoruz. Önümüzdeki dönemde de YASED olarak hem emisyon ticareti hem yeşil finansman konularında ilgili kurumlarla yakın çalışmayı ve Türkiye'nin yeşil dönüşüm sürecine destek vermeyi planlıyoruz."

Eroldu, geçen yıl önemini koruyan bir başka konunun da küresel tedarik zincirlerindeki dönüşüm olduğuna dikkati çekerek, "Bu konuda yaptığımız 'Güvenli Liman Türkiye' çalışmamızla, ülkemizin rekabet avantajına sahip olduğu ürün gruplarını belirledik ve ülkemizin tedarik zinciri kaymalarından daha yüksek pay alabilmesi için politika ve faaliyet önerileri oluşturduk.

Küresel tedarik zincirleri gündemine daha somut katkı sağlamak amacıyla Küresel Tedarik Zincirleri Platformumuzu da hayata geçirdik. Önümüzdeki dönemde, kurduğumuz bu platformu etkin şekilde işletmeyi ve ilgili taraflar arasında iş birliği alanlarının tespiti ve kurgulanmasına katkıda bulunmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

YASED 41. Olağan Genel Kurulu toplantısı, açılış konuşmalarının ardından gerçekleştirilen panel sonrasında basına kapalı olarak devam etti.