Yaşar Çoruh: 'Türkiye finans dünyasında dönüşümün eşiğinde'

RÖPORTAJ | FİNANS & AKADEMİ

Uluslararası şirketlerde üstlendiği kritik görevler, doktora çalışması ve Hakemli dergilerde yayımladığı akademik makaleler ile iş dünyası ve akademi arasında köprü kuran Yaşar Çoruh, finans dünyasının geleceğini ve Türkiye ekonomisinin dönüşümünü anlattı.

"KARİYERİME 2001'DE BAŞLADIM"

Soru: Finans sektörüne ne zaman başladınız?

Yaşar Çoruh: Profesyonel kariyerime 2001 yılında adım attım. İlk yıllardan itibaren finansal disiplin, mali işler ve stratejik yönetim alanlarında yoğun bir şekilde çalıştım. Zamanla yalnızca muhasebe ve raporlama süreçlerinde değil, aynı zamanda kurumsal finans, yatırım kararları ve risk yönetimi gibi alanlarda da sorumluluk aldım.

Kariyer yolculuğumda PETKİM, DB Schenker Arkas ve SOCAR Türkiye gibi sektörün önde gelen şirketlerinde görev yaptım. Bu kurumlarda Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı ve Mali İşler & Satınalma Grup Direktörlüğü gibi kritik pozisyonlarda bulundum. Böylece hem uluslararası enerji ve lojistik sektörlerinde hem de ihracat pazarlarında finansal süreçlerin yönetiminde kapsamlı bir deneyim kazanma fırsatım oldu.

Bugün geriye baktığımda, 2001'de başlayan bu yolculuk, bana yalnızca teknik uzmanlık değil; aynı zamanda kriz dönemlerinde hızlı karar alabilme, çok uluslu şirketlerde farklı kültürlerle çalışma ve uzun vadeli stratejik hedefleri şekillendirme yetkinliği kazandırdı.

"FİNANSAL YÖNETİM VE STRATEJİ GELİŞTİRME ÖNCELİĞİM"

Soru: İşletme yönetimi alanında neler yapıyorsunuz?

Yaşar Çoruh: "İşletme yönetimi alanında Doktora çalışması yapıyorum... Ayrıca Kurumsal Risk Yönetimi, mali işler ve finans yönetimi, bütçe ve risk yönetimi, kurumsal strateji geliştirme konularında makaleler yayımlayarak sektörlerin gelişmesine destek oluyorum. Yine Üniversitelerde vermiş olduğum eğitimlerle de gençlerimizin kariyer gelişimine destek oluyorum. 2025'te Ankara'da düzenlenen 7. Uluslararası Multidisipliner Sosyal Bilimler Kongresi'nde sunduğum "Crisis Management and Strategic Management Actions in Business" başlıklı bildirimim, teori ile pratiği birleştiren yaklaşımının örneklerden biri oldu.İSMMMO ve TÜRMOB üyesiyim; Ayrıca Muhasebetr.com adlı meslek platformunda Kriz Dönemlerinde Muhasebe ve Finansal Karar Destek Sistemlerinin Rolü, İşletmelerde Kriz Yönetimi ve Stratejik Yönetim Fonksiyonları, Petrokimya Şirketlerinde Döviz Riski ve Kur Dalgalanmalarının Finansal Performansa Etkisi gibi konularda makalelerim bulunuyor.

AFA, İMA, İFA gibi uluslararası Finans ve Mali İşler Derneklerinde üyeliklerim var.liyakat, başarı ve iş tecrübesine göre üye olunabilen TABA amcham, Türkiye Kurumsal Sorumluluk Derneği, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği , TMA Türkiye Foyder Derneği gibi Prestijli ulusal kuruluşlarda aktif üyeliklerim bulunuyor.

"TÜRKİYE'DE MUHASEBE DİJİTALLEŞİYOR"

Soru: Türkiye'de mali müşavirlik ve muhasebe hizmet alanı ne kadar büyük?

Yaşar Çoruh: Türkiye'de mali müşavirlik ve muhasebe hizmetleri oldukça geniş bir istihdam alanına sahip. Bugün yaklaşık 125.000 Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve 5.000 Yeminli Mali Müşavir aktif olarak hizmet veriyor. Bu rakamlar yalnızca mesleğin büyüklüğünü değil, aynı zamanda ekonomik düzenin ne kadar geniş bir uzman ağına dayandığını da gösteriyor.

Son yıllarda hız kazanan dijital dönüşüm süreci, e-defter, e-fatura ve e-arşiv gibi uygulamalarla birlikte mesleğin niteliğini de yükseltti. Artık muhasebe yalnızca kayıt tutma faaliyeti olmaktan çıkıp; şeffaflık, raporlama kalitesi ve uluslararası standartlara uyum açısından daha profesyonel bir kimlik kazandı.

Biz meslek mensupları, bu dijitalleşme sürecinde hem işletmelerin verimliliğini artırıyor hem de Türkiye'nin mali işler ve finansal hizmetler alanında uluslararası rekabete uyum sağlamasına önemli katkılar sunuyoruz. Önümüzdeki dönemde yapay zekâ destekli analizler, blockchain tabanlı muhasebe çözümleri ve dijital denetim uygulamalarıyla mesleğin daha da güçleneceğine inanıyorum.

"KRİZ YÖNETİMİ VE STRATEJİK YÖNETİM ÖNEMLİ"

Soru: Kriz yönetimi ve stratejik yönetim konusundaki deneyimleriniz?

Yaşar Çoruh: "Bu alandaki deneyimlerim hem saha uygulamalarıma hem de akademik çalışmalarımın içeriğine yansıdı. Özellikle kriz dönemlerinde en kritik unsurun nakit akışının sürekliliği olduğunu yaşayarak gördüm. Bu dönemde yalnızca mali verileri değil, insan kaynağını da yönetmenin önemini deneyimledim. Hızlı karar alma mekanizmaları kurarak belirsizlik ortamında şirketlerin ayakta kalmasını sağladım. Bunun yanında, stratejik yönetim perspektifiyle uzun vadeli hedefleri gözden geçirip yeniden yapılandırma adımlarını hayata geçirdim. Çalışan motivasyonunun düşmemesi için şeffaf iletişim, ekip dayanışması ve liderlik becerileriyle destekleyici bir ortam oluşturdum. Böylece kısa vadeli kriz çözümlerini uzun vadeli stratejik planlarla bütünleştirme fırsatı buldum. Bu tecrübeler, hem iş dünyasında uyguladığım projelerde hem de akademik yayın ve eğitimlerimde en somut katkıyı oluşturdu."

"2026'DA FİNTECH VE DİJİTAL BANKACILIK ZİRVESİNE ÇIKACAK"

Soru: Finans sektörü 2026'da ne kadar büyüyecek?

Yaşar Çoruh"Türkiye'nin genç ve teknolojiye açık nüfusu, finansal sistemin dinamizmini artıran en önemli güç olacak. Özellikle girişimcilik ekosisteminin hızla büyümesi ve yatırımcıların fintech alanına ilgisinin artması, sektörün geleneksel bankacılık kalıplarını aşmasını sağlayacak. 2026 yılına geldiğimizde, yalnızca klasik büyüme oranlarından değil, aynı zamanda fintech girişimlerinin yaygınlığı, dijital bankacılık uygulamalarının günlük hayatın parçası haline gelmesi ve yeni nesil ödeme sistemlerinin topluma entegrasyonu ile şekillenen bir büyümeden söz edeceğiz.

Bu süreç, hem bankaların teknoloji yatırımlarını artırmasına hem de yeni nesil girişimlerin finansal sisteme dahil olmasına imkân tanıyacak. Dolayısıyla büyüme yalnızca rakamsal değil; kapsayıcı, yenilikçi ve dijitalleşme odaklı bir dönüşüm olarak kendini gösterecek."

"GELECEK HEDEFİM AKADEMİ VE MENTORLUK"

Soru: İleriye dönük planlarınız neler?

Yaşar Çoruh: "Önümüzdeki dönemde öncelikli hedefim, doktora çalışmamı başarıyla tamamlayarak akademik kariyerime güçlü bir temel oluşturmak. Özellikle kriz yönetimi ve stratejik yönetim konularında yaptığım araştırmaları genişletip ulusal ve uluslararası düzeyde yayınlarla literatüre katkı sağlamak istiyorum. Bunun yanı sıra, uzun yıllardır biriktirdiğim finans, muhasebe ve yönetim tecrübemi genç profesyonellerle paylaşmak, onların kariyer yolculuklarına rehberlik etmek benim için ayrı bir motivasyon kaynağı. Akademi ve mentorluk sayesinde hem bilgi birikimimi kalıcı hale getirmeyi hem de yeni kuşakların daha donanımlı ve krizlere karşı hazırlıklı yetişmesine katkıda bulunmayı amaçlıyorum."

"TÜRKİYE DİJİTAL DÖNÜŞÜMDE HIZLI"

Soru: Türkiye dijital dünyada şirketleri teknolojiyle buluşturabildi mi?

Yaşar Çoruh: "Evet, özellikle son yıllarda hayata geçirilen e-dönüşüm uygulamaları şirketlerin hem verimliliğini hem de rekabet gücünü ciddi biçimde artırdı. E-fatura, e-defter ve dijital raporlama gibi çözümler, firmaların daha şeffaf ve hızlı çalışmasını sağladı. Bu süreç yalnızca maliyetleri azaltmakla kalmadı, aynı zamanda iş dünyasının küresel ölçekte uyum standartlarını yakalamasına da yardımcı oldu. Önümüzdeki dönemde yapay zekâ, blockchain ve büyük veri analitiği gibi teknolojilerin daha geniş ölçekte kullanılmaya başlamasıyla, bu dönüşümün çok daha hızlanacağını ve şirketlerin dijitalleşme yolculuğunda yeni bir evreye geçeceğini düşünüyorum."

"AVRUPA İLE FARK HIZLA KAPANIYOR"

Soru: Türkiye'nin finans alanında Avrupa ile arasındaki farkı nasıl görüyorsunuz?

Yaşar Çoruh: "Dijitalleşme ve regülasyon alanında Avrupa ile aramızda hâlâ bazı yapısal farklar bulunuyor. Avrupa, özellikle düzenleyici çerçeveler ve sermaye piyasalarının derinliği açısından daha oturmuş bir yapıya sahip. Ancak Türkiye son yıllarda fintech çözümleri, dijital bankacılık uygulamaları ve e-dönüşüm projelerinde büyük bir hız yakaladı. Özellikle genç nüfusun teknolojiye yatkınlığı ve girişimcilik ekosisteminin canlılığı bu süreci daha da hızlandırıyor.

Yakın gelecekte yapay zekâ destekli finansal hizmetler, blockchain tabanlı ödeme sistemleri ve dijital regülasyon uyumu gibi alanlarda Avrupa ile farkın hızla kapanacağına inanıyorum. Hatta bazı alanlarda Türkiye'nin daha çevik yapısı sayesinde öncülük edebilecek bir potansiyele sahip olduğunu söylemek mümkün."